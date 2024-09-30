Telefon silah sayılmıştı: 25 yıl hapse çarptırılan kardeşler o detayla tahliye oldu!

"GÖZÜM KAPALI RASTGELE VURDUM"

Savcılık soruşturmasının ardından, haklarında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından dava açılan sanıklar, çıktıkları duruşmalarda kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Masanın üzerinden aldığı cep telefonu ile başına vurduğu Yasin Sakarya'nın ölümüne neden olmakla suçlanan Muhammet Can Oktan savunmasında, "Olay günü Mustafa ağabeyimin cep telefonu tezgahın üzerindeydi. Babamı aramak için telefonu aldım. Dışarıdan, 'Saldırın' diye ses duydum. Bağıran kişinin yanında, aralarında F.S.'nin de olduğu 8-9 kişi vardı. Elimdeki telefon ile dışarı çıktım. Bu sırada tanımadığım bir kişi bana yumruk atıp boynumu sıktı. Kendimi savunmak için ben de gözüm kapalı halde rastgele yumruk savurdum. Kendimi savunurken elimdeki cep telefonunun birine isabet ettiğini fark ettim. İstemeyerek Yasin isimli şahsa yumruğum denk gelmiş. O sırada zaten telefonum da yere düşmüştü" dedi.