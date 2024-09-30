Giriş Tarihi: 30.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
12:27
Telefon silah sayılmıştı: 25 yıl hapse çarptırılan kardeşler o detayla tahliye oldu!
Olay Bursa'da meydana geldi. 25 yaşındaki H.S.'nin nişanlısı 28 yaşındaki S.T. ile eski erkek arkadaşı 28 yaşındaki A.O.arasında çıkan kavgaya karışan ve cep telefonuyla başına vurulan 22 yaşındaki Yasin Sakarya'nın ölümüne ilişkin davada, 'Kasten öldürmek' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammet Can Oktan (21) ile ağabeyi Mustafa Oktan (24), kararın bozulmasının ardından, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Telefonun silah sayıldığı davada, izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet Can Oktan'ın arbedede kendisine vuran kişiye elindeki telefonla yumruk atarken, darbenin yanındaki Yasin Sakarya'ya isabet ettiği belirlendi. Suçun vasfını değiştiren mahkeme heyeti, 2 kardeşe 'Yaralama sonucu ölüme neden olmak'tan 11'er yıl 8'er ay hapis cezası verip, tahliyelerini kararlaştırdı. İşte detaylar...