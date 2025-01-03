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Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
01:21
Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!
Antalya'da Ufuk B. isimli şahıs oturduğu apartmanın zemin katında bulunan spotçudan aldığı televizyon nedeniyle tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs iş yerini ateşe verdi. Dükkan sahibi yangında hayatını kaybederken bitişiğinde bulunan dükkan sahibi Ahmet Özen ve Derya Yılmaz ise yaralandı. Özen'in hastanede kalbinin durduğu ve tekrar çalıştırıldığı öğrenildi.