Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!

Yangın, Antalya'da bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan 2'nci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi. Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.