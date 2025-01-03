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Giriş Tarihi: 03.01.2025 01:21 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 01:21

Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!

Antalya'da Ufuk B. isimli şahıs oturduğu apartmanın zemin katında bulunan spotçudan aldığı televizyon nedeniyle tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs iş yerini ateşe verdi. Dükkan sahibi yangında hayatını kaybederken bitişiğinde bulunan dükkan sahibi Ahmet Özen ve Derya Yılmaz ise yaralandı. Özen'in hastanede kalbinin durduğu ve tekrar çalıştırıldığı öğrenildi.

DHA
Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!

Yangın, Antalya'da bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan 2'nci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi. Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı.

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Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!

Yangında apartmanın altında bulunan çamaşırhane de bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Yılmaz ile Mete Durupınar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı.

Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz'ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Özen'in ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi.

Televizyon için spotçu kundakladı: Dükkan sahibi hayatını kaybetti!

Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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