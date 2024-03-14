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Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: "8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor..."
Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
09:12
Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: "8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor..."
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir anne, 8 yaşındaki oğlu Grayson Naff'in aldığı teşhisle büyük bir acıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Grayson'a bir tür çocukluk çağında ortaya çıkan nadir bir hastalık teşhisi koyuldu. Belirtileri ise yaşından hiç beklenmeyen bir sorunla karşılaşmasına yol açtı.