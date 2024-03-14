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Haberler Yaşam Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: "8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor..."
Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:12

Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: "8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor..."

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir anne, 8 yaşındaki oğlu Grayson Naff'in aldığı teşhisle büyük bir acıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Grayson'a bir tür çocukluk çağında ortaya çıkan nadir bir hastalık teşhisi koyuldu. Belirtileri ise yaşından hiç beklenmeyen bir sorunla karşılaşmasına yol açtı.

Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: 8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor...

Sekiz yaşındaki çocuğa geçen yıl, beynin beş ila on yıl içinde kademeli olarak işlevini yitirmesine neden olan ve hastaları hiçbir şey yapamaz hale getiren bir grup nadir genetik hastalık olan Batten hastalığı teşhisi konulmuştu.

Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: 8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor...

Anne Emily Blackburn, Fox News'a durumlarını, yaşadıkları acının dayanılmaz olduğunu anlattı. Nadir görülen Batten hastalığı, yaklaşık 25.000 bebekten birini etkiliyor ve hastaların konuşma, hareket etme, görme ve yutma yeteneklerini kaybetmesine neden oluyor. Yaşamı ciddi şekilde sınırlayan bu hastalık, genellikle semptomlar başladıktan sonra yalnızca beş yıllık bir yaşam süresine sahip.

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Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: 8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor...

Küçük çocuğun görme yeteneği o kadar kötüleşti ki artık yasal olarak kör sayılıyor ve bu durum oyun oynamasını, okuma ve yazmasını zorlaştırıyor. Anne, önümüzdeki yıllarda tedavi bulunamaması halinde Grayson'ın sahip olduğu tüm fonksiyonlarını kaybedeceğini belirtti.

Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: 8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor...

Grayson, yakın zamanda, önümüzdeki yıllarda kendisine yardımcı olacak, görme engelliler için bir hareket aracı olan beyaz bastonla antrenman yapmaya başladı.

Televizyonu yakından izliyor diye götürmüştü! Anne oğlunun aldığı teşhisle yıkıldı: 8 yaşında ama adeta eriyor! 25 binde bir görülüyor...

Emily'nin bunu kabul etmesi başlangıçta kolay olmadı. Emily; "Onun beyaz bastonla tanışması konusunda son derece endişeliydim.Görme kaybı bazen görünmez bir sakatlık olabilir, ancak elinizde beyaz bir baston olduğunda bu aniden gerçek oluyor. Oğlumun yasal olarak kör olduğunu kabul ediyorum."

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