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Haberler Yaşam Temel kazısında bulundu: 5 asırlık…
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:55

Temel kazısında bulundu: 5 asırlık…

Tokat'ta bir okulun temel kazısında tarihi hamama ait kalıntılara ulaşıldı. Tokat Valisi Numan Hatipooğlu, hamamın 5 asırlık bir geçmişi olabileceğini açıkladı.

DHA
Temel kazısında bulundu: 5 asırlık…

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi, bir yıl önce boşaltılarak iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım çalışması tamamlandıktan sonra yeni okul yapılması için temel kazısı yapıldı.

Temel kazısında bulundu: 5 asırlık…

Kazı sırasında tarihi duvar kalıntılarına rastlanınca inşaat durduruldu ve Tokat Müzesi arkeologları tarafından çalışma başlatıldı. Kalıntıların, Sultan II. Beyazıt dönemine ait olduğu düşünülen ve Hazinedar Başı Firuz Ağa tarafından 1485 yılında inşa edildiği tahmin edilen Tahtakale Hamamı'na ait olabileceği üzerinde yoğunlaşan ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Temel kazısında bulundu: 5 asırlık…

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Atatürk Lisemiz depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yerine yenil okul için yapılan temel kazısında bazı tarihi kalıntılar bulundu. Temelde çıkan tarihi eserlerden buraya yapılaşma yasağı uygulandı.

Temel kazısında bulundu: 5 asırlık…

Tokatımıza yeni bir değer kazandırmak için söz konusu alanda şu an itibarıyla kazı çalışmaları yapıyoruz. Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız.

Temel kazısında bulundu: 5 asırlık…

Tokat'ın en önemli turizm değerleri olan bölgede yeni bir teşhir alanı ve müze kazandıracağız. Araştırma kazılarımız devam ediyor. Açık hava müze haline getireceğiz" dedi.

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