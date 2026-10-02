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Giriş Tarihi: 02.10.2026 10:30

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

Bulaşık süngerinden elektrikli süpürgeye, çamaşır makinesinden diş fırçası kabına kadar evde her gün elinizin altında olan eşyalar düşündüğünüz kadar hijyenik olmayabilir. Uzmanlar, yanlış temizlik yöntemlerinin mikropları yok etmek yerine evin dört bir yanına yaydığı konusunda uyarıyor. İşte "temizledim" derken aslında daha da kirlettiğimiz 10 eşya ve yapılan kritik hatalar…

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Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

Ev temizliğinde pırıl pırıl görünen yüzeyler her zaman hijyenik olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle sürekli nemli kalan süngerler, paspaslar ve bakım yapılmayan ev aletleri görünmez birer mikrop yuvasına dönüşebiliyor. Temizlediğimizi düşünürken yaptığımız basit ama kritik hatalar, bakterileri bir noktadan diğerine taşıyarak çapraz bulaşmaya neden oluyor.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

1. BULAŞIK SÜNGERİ

Mutfakta en fazla kirle temas eden süngerler, gözenekli ve sürekli nemli yapıları nedeniyle bakteriler için kusursuz bir alanıdır. Süngeri sadece suyla sıkıp bırakmak temizlemez; aynı süngerle tezgah ve lavaboyu silmek bakterileri tüm mutfağa yayar.

Bu nedenle kullanım sonrası iyice durulayıp suyunu sıkın, hava alan bir yerde kurutun ve yıprandığında vakit kaybetmeden değiştirin.

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2. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Toz haznesi boşaltılmayan, filtreleri yıkanmayan ve fırçalarına kıl-tüy dolan süpürgeler temizlik yaparken dışarıya kirli hava salar.

Hazneyi her kullanım sonrası boşaltın, filtre ve fırçaları üretici talimatına uygun aralıklarla temizleyi unutmayın.

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Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

3. KESME TAHTASI

Kesme tahtasını sadece sudan geçirmek, özellikle üzerinde çiğ et veya tavuk hazırlandıysa büyük bir risk oluşturur. Bıçak darbeleriyle oluşan kılcal çiziklere yerleşen bakteriler, sebze veya ekmek doğranırken gıdalara geçer.

Hazneyi her kullanım sonrası boşaltın, filtre ve fırçaları üretici talimatına uygun aralıklarla temizleyin. Çiğ et ve sebze için ayrı tahtaların kullanımı önerilir.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

4. MUTFAK BEZLERİ

Farklı yüzeylerde kullanılan nemli bezler mikropları bir noktadan diğerine taşır. Bu sebeple bezleri sık aralıklarla değiştirin, yüksek sıcaklıkta yıkayın ve tamamen kurutmadan kullanmayın.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

5. BULAŞIK MAKİNESİ

Tabakların pırıl pırıl çıkması, makinenin içinin temiz olduğu anlamına gelmez. Filtrede biriken yağ ve yemek artıkları zamanla kötü kokuya ve bakteri oluşumuna neden olur. Bulaşık makinesinin filtresi düzenli olarak çıkarılıp yıkanmalıdır.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

6. TEMİZLİK PASPASI

Kirli zemini sildikten sonra paspası aynı kovadaki kirli suya tekrar tekrar sokmak, kiri temizlemek yerine tüm eve yaymak anlamına gelir. Temizlik sırasında suyu sık sık yenileyin, paspas başlığını yıkayıp tamamen kurutarak saklayın.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

7. ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Deterjan kalıntıları ve nem, özellikle kapak contalarının kıvrımlarında ve deterjan gözünde gizli siyah küfler oluşturur. Yıkama bittikten sonra kapağı hemen kapatmak nemi hapseder. Ayda bir kez boş yıkama/kazan temizleme programını çalıştırın, contaları silin ve kapağı havalanması için açık bırakmayı unutmayın.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

8. TUVALET FIRÇASI

Tuvaleti temizledikten hemen sonra ıslak fırçayı kapalı haznesine koymak yapılan en büyük hatalardan biridir. Fırçada kalan su ve organik artıklar, kapalı haznede bakteri patlamasına yol açar. Fırça kurutulduktan sonra haznesine konmalıdır ve haznesini de düzenli dezenfekte edilmelidir.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

9. DİŞ FIRÇASI KABI

Süzülen sular ve banyonun nemi kabın dibinde gözle görülmeyen bir tortu ve bakteri tabakası oluşturur. Banyo temizliği yaparken diş fırçası kabını da yıkayıp kurutmayı ihmal etmeyin.

Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

10. KAHVE VE ÇAY MAKİNELERİ

Su hazneleri ve boruları düzenli arındırılmazsa, sıcak ve nemli ortamda gizli küf katmanları oluşur. Özel temizleyiciler veya sirkeli su ile kireç ve küften arındırılmalıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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