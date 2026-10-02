Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!

1. BULAŞIK SÜNGERİ

Mutfakta en fazla kirle temas eden süngerler, gözenekli ve sürekli nemli yapıları nedeniyle bakteriler için kusursuz bir alanıdır. Süngeri sadece suyla sıkıp bırakmak temizlemez; aynı süngerle tezgah ve lavaboyu silmek bakterileri tüm mutfağa yayar.

Bu nedenle kullanım sonrası iyice durulayıp suyunu sıkın, hava alan bir yerde kurutun ve yıprandığında vakit kaybetmeden değiştirin.