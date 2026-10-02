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Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 10:30
Temizledim sanıyorsanız bir daha düşünün: Evi temizlerken aslında en çok kirlettiğimiz 10 eşya!
Bulaşık süngerinden elektrikli süpürgeye, çamaşır makinesinden diş fırçası kabına kadar evde her gün elinizin altında olan eşyalar düşündüğünüz kadar hijyenik olmayabilir. Uzmanlar, yanlış temizlik yöntemlerinin mikropları yok etmek yerine evin dört bir yanına yaydığı konusunda uyarıyor. İşte "temizledim" derken aslında daha da kirlettiğimiz 10 eşya ve yapılan kritik hatalar…