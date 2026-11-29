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Temizlik ürünlerini karıştırmak ölümcül olabilir! Uzmanlardan önemli uyarı
Giriş Tarihi: 29.11.2026 14:07
Temizlik ürünlerini karıştırmak ölümcül olabilir! Uzmanlardan önemli uyarı
Ev temizliğinde daha etkili sonuç almak isteyenler, farklı temizlik ürünlerini bir arada kullanmayı tercih edebiliyor. Özellikle inatçı lekeleri çıkarmak veya yüzeyleri daha iyi dezenfekte etmek amacıyla yapılan bu uygulama, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bazı temizlik ürünlerinin birbiriyle karıştırılması sonucunda zehirli gazların açığa çıkabileceği konusunda uyarıyor.