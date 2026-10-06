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Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:31

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

Evlerimizde pratiklik olsun diye banyo dolaplarında sakladığımız pek çok günlük eşya, nemli ortam yüzünden hızla bozuluyor, yapısını kaybediyor ve adeta bakteri yuvasına dönüşüyor. Uzmanların açıklamalarıyla doğru bildiğimiz saklama alışkanlıklarının aslında eşyaların ömrünü kısalttığı ve sağlığı tehdit ettiği ortaya çıktı. İşte banyoda kesinlikle tutmamanız gereken 8 eşya ve yapmanız gerekenler…

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Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

Gün içinde sıkça kullandığımız kişisel bakım ürünlerini, ilaçları veya tekstil malzemelerini banyoda muhafaza etmek pek çoğumuza büyük bir kolaylık gibi gelir. Ancak uzmanlar ve hijyen profesyonelleri, banyoların evdeki en yüksek nem ve sıcaklık dalgalanmasına sahip alanı olduğuna dikkat çekiyor.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

BANYODA ASLA SAKLANMAMASI GEREKEN 8 EŞYA

Duş alındığında ortamı kaplayan yoğun su buharı, kapalı dolapların içine dahi sızarak eşyaların kimyasal ve fiziksel yapısını bozuyor. Ürünlerin raf ömrünü kısaltan, küf ve bakteri üremesini hızlandıran bu durum, farkında olmadan cildimize ve sağlığımıza zarar vermemize yol açıyor. İşte banyo rafınızda bulunuyorsa derhal kuru ve havalı bir yere taşımanız gereken o ürünler:

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Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

1. PARFÜM

Sıcaklık ve nem dalgalanmaları parfümlerin moleküler yapısını bozar. Bu durum kokunun ekşimesine, kalıcılığını kaybetmesine ve parfümün bozulmasına neden olur. Parfümlerinizi serin ve karanlık bir gardırop dolabında saklayın.

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Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

2. İLAÇ

Ecza dolaplarının banyoda bulunması geleneksel bir alışkanlık olsa da ısı ve nem, ilaçların etken maddelerini bozar. Etkisini yitiren veya bozulan ilaçlar sağlık riski taşır; ilaçlar her zaman serin ve kuru bir odada tutulmalıdır.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

3. MAKYAJ MALZEMELERİ

Fondöten, maskara, krem ve makyaj fırçaları nemli ortamda bakteri ve mantar üretmeye çok elverişlidir. Bu ürünlerin banyoda durması cildinizde sivilce, enfeksiyon ve tahrişe sebep olabilir.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

4. TIRAŞ BIÇAKLARI

Sürekli neme maruz kalan bıçaklar henüz kullanılmadan paslanmaya başlar. Paslanan ve körelen bıçaklar ciltte kesik, tahriş ve enfeksiyon riskini artırır.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

5. TAKILAR VE BİJUTERİ

Gümüş, altın kaplama veya bijuteri takılar yüksek nem sebebiyle çok daha çabuk kararır ve oksitlenerek metal aksamları zarar görür.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

6. ELEKTRONİK CİHAZLAR

Saç kurutma ve elektrikli tıraş makineleri gibi cihazlar buhar nedeniyle iç aksamlarında oksitlenme yaşar. Bu durum cihazın ömrünü kısaltırken ciddi güvenlik riskleri doğurur.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

7. HAVLU VE KAĞIT ÜRÜNLERİ

Kullanılmayan temiz havlular ve tuvalet kağıtları havadaki nemi emerek küf sporları barındırmaya ve kötü kokmaya başlar. Yedek tekstil ürünleri iyi havalandırılan gardıroplarda saklanmalıdır.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

8. DİŞ FIRÇALARI

Açıkta duran yedek diş fırçaları nemi çekerek hijyenini kaybeder. Kullanılan fırçalar ise kapalı kaplarda nemli bırakılmamalı, dik konumda kurumaya bırakılmalıdır.

Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

NOT: Banyonuzun hijyen standartlarını korumak için duş sonrasında mutlaka pencereyi açın veya aspiratörü en az 15-20 dakika çalıştırarak biriken yoğun buharı tahliye edin.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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