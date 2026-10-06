Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!

Gün içinde sıkça kullandığımız kişisel bakım ürünlerini, ilaçları veya tekstil malzemelerini banyoda muhafaza etmek pek çoğumuza büyük bir kolaylık gibi gelir. Ancak uzmanlar ve hijyen profesyonelleri, banyoların evdeki en yüksek nem ve sıcaklık dalgalanmasına sahip alanı olduğuna dikkat çekiyor.