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Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:31
Temizlik uzmanları açıkladı: Banyoda durdukça parayı çöpe attıran 8 eşya!
Evlerimizde pratiklik olsun diye banyo dolaplarında sakladığımız pek çok günlük eşya, nemli ortam yüzünden hızla bozuluyor, yapısını kaybediyor ve adeta bakteri yuvasına dönüşüyor. Uzmanların açıklamalarıyla doğru bildiğimiz saklama alışkanlıklarının aslında eşyaların ömrünü kısalttığı ve sağlığı tehdit ettiği ortaya çıktı. İşte banyoda kesinlikle tutmamanız gereken 8 eşya ve yapmanız gerekenler…