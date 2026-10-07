Temizlik uzmanlarının banyo sırrı ortaya çıktı: Gece yatmadan önce dökünce bakın ne oluyor!

Yoğun miktarda tuz kullanımı sadece klozete değil, gider borularına ve binanın altyapı tesisatına da zarar verebilir. Bu nedenle bu yöntemi her gece bir rutin haline getirmek yerine; haftada bir kez veya kötü kokular yeniden baş gösterdiğinde ölçülü bir şekilde uygulamak en güvenli yaklaşımdır.