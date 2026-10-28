Temizlik Uzmanlarının sırrı çözüldü: Buzdolabındaki kokuyu anında çeken o 2 malzeme

BUZDOLABININ YENİDEN KOKMAMASINI SAĞLAYACAK 3 ALTIN KURAL

Kokuyu gidermek kadar, kokunun yeniden oluşmasını engellemek de önemlidir. Dolabınızın her zaman temiz kokması için şu detaylara dikkat etmelisiniz:

Cam Saklama Kapları Kullanın: Streç film veya plastik kaplar kokuyu sızdırır. Özellikle soğanlı yemekleri, peynirleri ve kesilmiş meyveleri mutlaka vakumlu cam kaplarda saklayın.

Tahliye Deliğini Temizleyin: Buzdolaplarının iç arka kısmında ufak bir su tahliye deliği bulunur. Zamanla buraya kaçan yemek artıkları veya sebze suları görünmeyen bir koku kaynağına dönüşür. Bu deliği ayda bir kez kulak çubuğu veya ince bir aparatla temizleyin.

Hava Sirkülasyonunu Kesmeyin: Dolabı tıka basa doldurmak, soğuk havanın içeride rahatça dönmesini engeller. Bu durum bazı bölgelerin yeterince soğumamasına ve gıdaların gizliden gizliye bozulup koku yapmasına neden olur.