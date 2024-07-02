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TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
20:44
TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?
Temmuz 65 yaş aylığı zammı gündeme geldi. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Yaşlılık aylığı, şartları sağlayan ve 65 yaşını doldurmuş olanlara Bakanlık tarafından ödeniyor. Memur maaş zammına göre şekillenen ödemelerden olan 65 yaş aylığı zammı hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak? 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?