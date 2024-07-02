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Haberler Yaşam TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 20:44

TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?

Temmuz 65 yaş aylığı zammı gündeme geldi. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Yaşlılık aylığı, şartları sağlayan ve 65 yaşını doldurmuş olanlara Bakanlık tarafından ödeniyor. Memur maaş zammına göre şekillenen ödemelerden olan 65 yaş aylığı zammı hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak? 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?

TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?

65 yaş aylığı alan hak sahipleri tarafından temmuz 65 yaş aylığı zammı araştırılmaya başladı. Bakanlık tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler temmuz ayı enflasyon verileriyle değişim gösterecek kalemlerden birisi oluyor. Peki, 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak?

TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresinde olacak.

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TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.

TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI: 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak, 2024 yaşlılık maaşı zamlanacak mı?

YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

* 65 yaşını doldurmuş olan,

* Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

* Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

* 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

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