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Haberler Yaşam Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:55

Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor sorusu, halka arzın başlamasıyla birlikte sıklıkla aratılır oldu. Bugün itibariyle başlayan Tera halka arz eşit mi oransal mı sorusu, yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Birikim Varlık halka arz edilmişti. Halka arz büyüklüğü 165 milyon TL'ye ulaşması ön görülüyor. Toplamda 3 milyon ek pay satışa sunulacak. Peki, Tera Yatırım halka arz ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? Tera halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar

Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

Tera Yatırım halka arz eşit mi oransal mı, son tarih ne zaman sorusu yanıt arıyor. Yatırımcılar halka arzların başladığı bu dönemlerde yatırımlarını güçlendirmek istiyor. Bu noktada Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor? sorusu sıkla yöneltilmekte. Halka arz, bugün itibariyle başladı. Peki, Tera Yatırım halka arz son gün ne zaman? İşte detaylar…

Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

TERA YATIRIM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Halka arz tarihleri 15-16 Aralık 2022 (Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.

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Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

TERA Yatırım Halka Arz Eşit mi Oransal Dağıtım mı?

Oransal Dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

TERA Yatırım Halka Arz Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,00 TL

Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

TERA Yatırım Halka Arz Kodu Nedir?

Şirket payları, #TERA kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul'da işlem görecek.

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