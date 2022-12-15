Haberler Yaşam Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:55

Tera Yatırım halka arz ne zaman sona eriyor, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor, nasıl alınır?

Tera Yatırım halka arz hangi bankalar işlem görüyor sorusu, halka arzın başlamasıyla birlikte sıklıkla aratılır oldu. Bugün itibariyle başlayan Tera halka arz eşit mi oransal mı sorusu, yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Birikim Varlık halka arz edilmişti. Halka arz büyüklüğü 165 milyon TL'ye ulaşması ön görülüyor. Toplamda 3 milyon ek pay satışa sunulacak. Peki, Tera Yatırım halka arz ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? Tera halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar