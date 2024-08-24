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Giriş Tarihi: 24.08.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:54

Terminatör 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman çekildi?

James Cameron yönetmenliğinde çekilen seri yapım hala en popüler filmler arasında yer almaya devam ediyor. Bu akşam ATV sinema kuşağında takip edilecek yapımın oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılıyor.Aksiyon yapımlarının aranan ismi Arnold Schwarzenegger başrolde yer alıyor. Peki; Terminatör 2 oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi?

Terminatör 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman çekildi?

Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman ve nerede çekildi sorusu sinemaseverlerin gündeminde. Yapımı televizyonda takip etmek isteyenler ekran başında yerini alıyor. Aksiyon ve gerilim türlerinde takip edilen filmin detayları merak konusu. İşte Terminatör 2 oyuncuları ve konusu...

Terminatör 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman çekildi?

TERMİNATÖR 2 KONUSU

Sarah Connor'ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni "Terminatör" geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah'ın oğlu John Connar'ı öldürmeye programlanır.

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Terminatör 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman çekildi?

Fakat bir diğer robot T-800 de John'u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir. İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John'u daha önce bulacaktır?

Terminatör 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman çekildi?

TERMİNATÖR 2 OYUNCULARI

Arnold Schwarzenegger - T-800
Robert Patrick - T-1000
Edward Furlong - John Connor
Linda Hamilton - Sarah Connor
Earl Boen - Dr. Peter Silberman
Joe Morton - Dr. Miles Bennett Dyson

Terminatör 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman çekildi?

TERMİNATÖR 2 FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Ana çekimler 8–9 Ekim 1990'da başladı. Yapım, Kaliforniya ve çevresindeki birçok yerde çekildi.

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