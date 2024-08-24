Giriş Tarihi: 24.08.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
16:54
Terminatör 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Terminatör 2 Mahşer Günü ne zaman çekildi?
James Cameron yönetmenliğinde çekilen seri yapım hala en popüler filmler arasında yer almaya devam ediyor. Bu akşam ATV sinema kuşağında takip edilecek yapımın oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılıyor.Aksiyon yapımlarının aranan ismi Arnold Schwarzenegger başrolde yer alıyor. Peki; Terminatör 2 oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi?