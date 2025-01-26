TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!

ALTAY VE NESLİHAN TEHLİKELİ BİR TUZAĞIN İÇİNDE

Altay'ın, ipuçlarını takip ettiği sırada yanında olan Neslihan, bir tuzağın kurbanı olur. Neslihan'ın öldüğüne şahit olan Altay, büyük bir yıkım yaşasa da düşmanlarına boyun eğmemekte kararlı. Bu olay hem Altay'ın hem de ekibin mücadelesini daha da zorlaştıracak.

