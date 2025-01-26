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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:39

TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan Teşkilat yeni sezonuyla da en çok izlenen yapımlar arasından yerini aldı. Başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın yer alığı dizinin yeni bölümünde bu hafta Altay'ın, ipuçlarını takip ettiği sırada yanında olan Neslihan, bir tuzağın kurbanı oluyor. İşte, TRT 1 Teşkilat son bölüm, full, HD izleme seçenekleri!

TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!

Teşkilat Altay'dan Tuna'ya, 129. bölümüyle 26 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Heyecanın doruklarda olduğu dizinin yeni bölümünde Altay ve ekibini zorlu bir mücadele bekliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, TRT 1 Teşkilat yeni bölüm izle!

TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!

TEŞKİLAT 129. BÖLÜM İZLE

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat Altay'dan Tuna'ya adlı 129. bölümüyle 26 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin bu bölümünde, Altay ve ekibini zorlu bir mücadele bekliyor. Düşmanın hain planları, kahramanları büyük bir sınavdan geçirecek.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!

TEŞKİLAT'IN 129. BÖLÜMÜNDE ALTAY VE NESLİHAN'A TUZAK KURULUYOR

Teşkilat, her yeni bölümünde olduğu gibi bu hafta da izleyicilere aksiyon dolu anlar yaşatacak. 26 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak 129. bölümde Altay'ın, bulduğu ipuçlarının peşinden giderken karşılaştığı tuzak, hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Altay'ın tanık olduğu acı olaylar, mücadelesine yeni bir boyut kazandıracak.

TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!

ALTAY VE NESLİHAN TEHLİKELİ BİR TUZAĞIN İÇİNDE

Altay'ın, ipuçlarını takip ettiği sırada yanında olan Neslihan, bir tuzağın kurbanı olur. Neslihan'ın öldüğüne şahit olan Altay, büyük bir yıkım yaşasa da düşmanlarına boyun eğmemekte kararlı. Bu olay hem Altay'ın hem de ekibin mücadelesini daha da zorlaştıracak.

TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!

KORKUT VE EJDER ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

Kardeşinin ölüm emrinin Ejder tarafından verildiğini öğrenen Korkut, intikam planları yapmaya başlar. Ejder, Hamdi ve diğerlerine gözdağı vermek isterken karşısında Korkut'u bulur. Bu karşılaşma, aralarındaki savaşı başlatırken, olaylar daha da karmaşık bir hal alır.

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