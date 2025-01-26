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TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
18:39
TEŞKİLAT 129. YENİ BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm tek parça, kesintisiz izle!
TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan Teşkilat yeni sezonuyla da en çok izlenen yapımlar arasından yerini aldı. Başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın yer alığı dizinin yeni bölümünde bu hafta Altay'ın, ipuçlarını takip ettiği sırada yanında olan Neslihan, bir tuzağın kurbanı oluyor. İşte, TRT 1 Teşkilat son bölüm, full, HD izleme seçenekleri!