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TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 23.03.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
17:53
TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Teşkilat Senaryo Ekibi'nin kaleme aldığı dizi, güçlü karakterleri ve etkileyici olay örgüsüyle izleyiciden ilgi görüyor. Merakla beklenen Teşkilat'ın 137. bölümü, 23 Mart 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmamak için detaylar haberin devamında...