TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı yapım, her hafta heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bu hafta yayınlanacak 137. bölümde ise izleyicileri bekleyen sürprizler ve çarpıcı gelişmeler şimdiden merak konusu oldu. 23 Mart Pazar akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Teşkilat'ın yeni bölümünü HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek için detaylar haberin devamında…