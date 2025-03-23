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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 23.03.2025 17:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:53

TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Teşkilat Senaryo Ekibi'nin kaleme aldığı dizi, güçlü karakterleri ve etkileyici olay örgüsüyle izleyiciden ilgi görüyor. Merakla beklenen Teşkilat'ın 137. bölümü, 23 Mart 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmamak için detaylar haberin devamında...

TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı yapım, her hafta heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bu hafta yayınlanacak 137. bölümde ise izleyicileri bekleyen sürprizler ve çarpıcı gelişmeler şimdiden merak konusu oldu. 23 Mart Pazar akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Teşkilat'ın yeni bölümünü HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek için detaylar haberin devamında…

TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE

23 Mart 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Neslihan, Selen'e panzehri yetiştirirken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırmıştır. Neslihan, Selen'in kurtuluşu için kendini riske atar. Altay ise onu korumak için her şeyi göze alır.

TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Akif Başkan'ın emriyle Korkut, Sofia'yı öldüren Kraliçe'nin peşine düşer. Kapana kısılan Kraliçe, deşifre olmamak için elinden geleni yapar fakat Korkut onunla yüzleşmeye çok yakındır.

TEŞKİLAT 137. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Kraliçe'nin yeni planlarını öğrenen Teşkilat Altay sayesinde bu planları bozmayı hedefler. Neslihan ve Altay verdikleri karar doğrultusunda ne Kraliçe'ye ne de yandaşlarına boyun eğmeyecektir.