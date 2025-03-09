TEŞKİLAT 136. BÖLÜM FRAGMAN | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat, her hafta sürükleyici bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan 135. bölümüyle yine heyecanı doruğa çıkaran dizi, izleyicileri şaşırtan gelişmeleriyle dikkat çekti. Şimdi ise dizinin takipçileri, sıradaki bölümde neler olacağını öğrenmek için Teşkilat 136. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?