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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:03

TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, 137. bölüm fragmanıyla gündemde. Son bölümün ardından, izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son bölümde tansiyon yükselirken, seyirciler gelecek bölüme dair ipuçlarını araştırıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya neler olacak?

TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Beşinci sezonuna devam eden yapımın son bölümü sonrası, izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olayları araştırıyor. Peki, Teşkilat 137. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisi 137. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

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TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümü 16 Mart Pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin izle bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Neslihan, Selen'e panzehri yetiştirirken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırmıştır. Neslihan, Selen'in kurtuluşu için kendini riske atar. Altay ise onu korumak için her şeyi göze alır.

Akif Başkan'ın emriyle Korkut, Sofia'yı öldüren Kraliçe'nin peşine düşer. Kapana kısılan Kraliçe, deşifre olmamak için elinden geleni yapar fakat Korkut onunla yüzleşmeye çok yakındır.

TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Kraliçe'nin yeni planlarını öğrenen Teşkilat Altay sayesinde bu planları bozmayı hedefler. Neslihan ve Altay verdikleri karar doğrultusunda ne Kraliçe'ye ne de yandaşlarına boyun eğmeyecektir.