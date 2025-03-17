TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Neslihan, Selen'e panzehri yetiştirirken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırmıştır. Neslihan, Selen'in kurtuluşu için kendini riske atar. Altay ise onu korumak için her şeyi göze alır.

Akif Başkan'ın emriyle Korkut, Sofia'yı öldüren Kraliçe'nin peşine düşer. Kapana kısılan Kraliçe, deşifre olmamak için elinden geleni yapar fakat Korkut onunla yüzleşmeye çok yakındır.