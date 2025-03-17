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TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
06:03
TEŞKİLAT 137.BÖLÜM FRAGMANI gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, 137. bölüm fragmanıyla gündemde. Son bölümün ardından, izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son bölümde tansiyon yükselirken, seyirciler gelecek bölüme dair ipuçlarını araştırıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya neler olacak?