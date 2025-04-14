Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?

TEŞKİLAT DİZİSİNİN 139. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Altay, Kraliçe'yi köşeye sıkıştırmak üzereyken, Teşkilat onun Albay Nazım'la temasa geçtiğini fark eder. Ekip, Altay'la bağlantı kurmaya çalışsa da iletişim kesilmiştir. Bu sırada Korkut'un elde ettiği yeni bilgi, tüm ekip için kritik bir dönüm noktası olur.