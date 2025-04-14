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Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
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Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?
Teşkilat dizisinin izleyicileri, 139. bölümün ardından 140. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Gerilim dolu sahnelerin yer aldığı son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler şimdi Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Teşkilat 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte, detaylar.