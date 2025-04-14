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Haberler Yaşam Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:09

Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?

Teşkilat dizisinin izleyicileri, 139. bölümün ardından 140. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Gerilim dolu sahnelerin yer aldığı son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler şimdi Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Teşkilat 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte, detaylar.

Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat, 139. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümdeki gelişmelerin ardından, dizinin takipçileri Teşkilat 140. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını ve yeni bölümde neler olacağını merakla araştırmaya başladı. Peki; TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?

TEŞKİLAT 140. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 140. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler için Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandığında habere eklenecektir.

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Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?

TEŞKİLAT DİZİSİNİN 139. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Altay, Kraliçe'yi köşeye sıkıştırmak üzereyken, Teşkilat onun Albay Nazım'la temasa geçtiğini fark eder. Ekip, Altay'la bağlantı kurmaya çalışsa da iletişim kesilmiştir. Bu sırada Korkut'un elde ettiği yeni bilgi, tüm ekip için kritik bir dönüm noktası olur.

Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?

Korkut'un bir sonraki hedefi, Ejder'i Kraliçe'nin gözünden düşürüp etkisiz hale getirmek ve Kate'in attığı adımları yakından izlemektir. Altay ve ekip, bu görevde Korkut'a destek verir.

Teşkilat 140. bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, izleyicileri neler bekliyor?

Fırtına, Kraliçe'nin tarafında Albay Nazım'a ulaşmak üzere harekete geçerken, Kurtbey onun adımlarını yakından takip etmektedir. Altay ise topladığı ipuçları sayesinde hedefe kararlılıkla ilerlemektedir.