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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz
Giriş Tarihi: 20.04.2025 18:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:56

TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz

Teşkilat dizisinin 140. bölümü, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. TRT 1'de her Pazar yayınlanan dizide heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümde, Neslihan panzehiri Selen'e ulaştırmak isterken Kraliçe'nin adamları kliniği hedef alıyor. Selen'i kurtarmak için hayatını riske atan Neslihan'ı koruma görevi ise Altay'a düşüyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. Teşkilat son bölüm izle, tek parça

TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat, yeni bölümüyle bir kez daha izleyicinin gündeminde. Son bölümde, Kraliçe'nin safında yer alan Fırtına, Albay Nazım'a ulaşmak için harekete geçerken, Kurtbey ise onun hamlelerini yakından izlemektedir. Gerilim dolu anlara sahne olan dizide bu hafta neler yaşanacağı şimdiden merak konusu. İşte Teşkilat son bölüm izle, tek parça, full HD...

TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümü 20 Nisan Pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölüm izle bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

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TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZET

Altay tam Kraliçe'yi yakalayacakken Teşkilat, Kraliçe'nin Albay Nazım'a ulaştığını öğrenmiştir. Ekip, Altay'ı durdurmaya çalışır fakat bağlantı kopmuştur. Korkut'un öğrendiği bilgi herkes için büyük önem taşımaktadır.

TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz

Onun bir sonraki amacı ise Ejder'i Kraliçe'nin gözünden düşürerek saf dışı bırakmak ve Kate'in adımlarından haberdar olmaktır. Altay ve ekip bu konuda Korkut'a yardım edeceklerdir.

TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz

Albay Nazım'a ulaşmak için Fırtına, Kraliçe tarafında harekete geçerken Kurtbey de onun hep bir adım gerisindedir. Altay öğrendikleri ipuçları ile hedefe doğru ilerlemektedir.