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TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz
Giriş Tarihi: 20.04.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
18:56
TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz
Teşkilat dizisinin 140. bölümü, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. TRT 1'de her Pazar yayınlanan dizide heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümde, Neslihan panzehiri Selen'e ulaştırmak isterken Kraliçe'nin adamları kliniği hedef alıyor. Selen'i kurtarmak için hayatını riske atan Neslihan'ı koruma görevi ise Altay'a düşüyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. Teşkilat son bölüm izle, tek parça