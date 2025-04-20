TEŞKİLAT 140. BÖLÜMÜ İZLE HD: TRT 1 dizi sayfası ile Teşkilat son bölüm izle,kesintisiz

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat, yeni bölümüyle bir kez daha izleyicinin gündeminde. Son bölümde, Kraliçe'nin safında yer alan Fırtına, Albay Nazım'a ulaşmak için harekete geçerken, Kurtbey ise onun hamlelerini yakından izlemektedir. Gerilim dolu anlara sahne olan dizide bu hafta neler yaşanacağı şimdiden merak konusu. İşte Teşkilat son bölüm izle, tek parça, full HD...