Teşkilat 141. bölüm fragmanı bekleniyor! Teşkilat yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı, gelecek bölüm neler olacak?

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat, 140. bölümünün ardından takipçilerini bir sonraki bölüm için heyecanlandırdı. Yeni gelişmelerin ardından izleyiciler, 141. bölüm fragmanının ne zaman yayımlanacağı ve dizinin geleceğinde neler yaşanacağı konusunda sorular sormaya başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve gelecek hafta izleyicileri neler bekliyor? İşte merak edilen detaylar…