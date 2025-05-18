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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE | TRT ile Teşkilat son bölüm izle, tek parça, HD!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 19:06

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE | TRT ile Teşkilat son bölüm izle, tek parça, HD!

Teşkilat son bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Sevilen yapım Pazar akşamları saat 20.00'da ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin bu haftaki bölümünde "Altay gelen uyarının Albay Nazım'dan olduğunu anlar ve durumu derhal Akif Başkan'a haber verir." Peki yeni bölümde neler olacak, izleyicileri neler bekliyor? İşte, TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle!

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE | TRT ile Teşkilat son bölüm izle, tek parça, HD!

Başrolünde sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı TRT 1'in uzun soluklu yapımı Teşkilat, 144. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Gökpençe'nin güvenliği kontrol edilirken Altay olası tehlikenin peşindedir. İşte, Teşkilat 144. bölüm izle ekranı ve detaylar...

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE | TRT ile Teşkilat son bölüm izle, tek parça, HD!

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 144. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. 18 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT/videos

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TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE | TRT ile Teşkilat son bölüm izle, tek parça, HD!

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM ÖZET

Altay gelen uyarının Albay Nazım'dan olduğunu anlar ve durumu derhal Akif Başkan'a haber verir. Gökpençe'nin güvenliği kontrol edilirken Altay olası tehlikenin peşindedir.

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE | TRT ile Teşkilat son bölüm izle, tek parça, HD!

Linda'ya ulaşan Korkut onun planlarını öğrenmek için yeni bir oyun kurar. Bir taraftan da Akif Başkan'dan aldığı emirle Korkut yeniden yeraltına döner.

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM İZLE | TRT ile Teşkilat son bölüm izle, tek parça, HD!

Linda ve Kate, Türkiye'ye saldırmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalışırken Ejder de yapılan hamlelerin merkezindedir.