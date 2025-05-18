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TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
23:31
TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı teşkilat, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Dizinin son bölümünde "Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalıştı." Peki, Teşkilat 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...