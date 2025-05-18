TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay gelen uyarının Albay Nazım'dan olduğunu anlar ve durumu derhal Akif Başkan'a haber verir. Gökpençe'nin güvenliği kontrol edilirken Altay olası tehlikenin peşindedir. Linda'ya ulaşan Korkut onun planlarını öğrenmek için yeni bir oyun kurar. Bir taraftan da Akif Başkan'dan aldığı emirle Korkut yeniden yeraltına döner. Linda ve Kate, Türkiye'ye saldırmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalışırken Ejder de yapılan hamlelerin merkezindedir.