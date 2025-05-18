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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 23:31

TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı teşkilat, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Dizinin son bölümünde "Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalıştı." Peki, Teşkilat 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT ekranlarının uzun soluklu yapımı Teşkilat, 144. bölümüyle Pazar akşamı izleyenleriyle buluştu.Ekrana gelen son bölümün ardından izleyenler "Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Teşkilat yeni bölüm fragman detayları...

TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanı izlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT/videos

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TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay gelen uyarının Albay Nazım'dan olduğunu anlar ve durumu derhal Akif Başkan'a haber verir. Gökpençe'nin güvenliği kontrol edilirken Altay olası tehlikenin peşindedir. Linda'ya ulaşan Korkut onun planlarını öğrenmek için yeni bir oyun kurar. Bir taraftan da Akif Başkan'dan aldığı emirle Korkut yeniden yeraltına döner. Linda ve Kate, Türkiye'ye saldırmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalışırken Ejder de yapılan hamlelerin merkezindedir.

TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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TEŞKİLAT 145. BÖLÜM FRAGMANI TRT 1: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?