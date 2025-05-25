Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: "Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir!" TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 18:16

TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: "Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir!" TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

Teşkilat dizisinin 145. bölümü, bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan dizide tempo düşmeden sürüyor.Yeni bölümde, Lucas'ı ele geçiren Altay, Gökpençe'ye verilen zararın çözümünü ararken zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak Mathilda'nın adamlarının devreye girmesiyle işler iyice karmaşık bir hâl alır. Tolga Sarıtaş'ın başrolde olduğu dizide bu hafta yaşanacak olaylar, dizi tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TRT1 ile Teşkilat 145. bölüm izle

TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir! TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle yine gündemdeki yerini alıyor. Türkiye'ye yönelik hain planların devreye sokulmasıyla, daha tehlikeli bir düşman sahneye çıkıyor.Bu yeni tehdit, Kate ve Linda'yı sıkıştırırken; Altay ve Korkut'u zor durumda bırakacak ciddi bir hamleye hazırlanıyor.Aksiyon ve gerilim yüklü sahnelerin yer aldığı bölümde, bu hafta neler olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.Teşkilat son bölüm izle

TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir! TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümü 25 Mayıs Pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölüm izle bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir! TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Lucas'ı yakalayan Altay, düşmanların Gökpençe'ye verdiği zararın çözümünü bulmaya çalışır. Fakat Mathilda'nın adamlarının gelmesiyle Altay'ın işi zorlaşır. Onlar kazandıklarını düşünürken Altay'a yardım yetişir.

TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir! TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle

Kate'in planlarını öğrenen Korkut adım adım onu takiptedir. Korkut diğer taraftan da Linda'ya yakın olmaya çalışır. Ejder'in onu deşifre etme ihtimali Korkut'u riskler almaya zorlar.

Hain planların tamamlanması için Türkiye'ye daha da tehlikeli bir düşman gönderilir. Bu düşman Kate ve Linda'yı köşeye sıkıştırırken, Altay ve Korkut'a büyük bir darbe indirmeye hazırlanır.

TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir! TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle