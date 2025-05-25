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TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: "Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir!" TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
18:16
TEŞKİLAT 145. BÖLÜMÜ İZLE: "Bazen gaddarlık zekaya üstün gelir!" TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle
Teşkilat dizisinin 145. bölümü, bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan dizide tempo düşmeden sürüyor.Yeni bölümde, Lucas'ı ele geçiren Altay, Gökpençe'ye verilen zararın çözümünü ararken zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak Mathilda'nın adamlarının devreye girmesiyle işler iyice karmaşık bir hâl alır. Tolga Sarıtaş'ın başrolde olduğu dizide bu hafta yaşanacak olaylar, dizi tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TRT1 ile Teşkilat 145. bölüm izle