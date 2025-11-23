Haberler
TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE | 23 Kasım Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 23.11.2025 18:09
TRT 1'in dizisi Teşkilat, aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Pazar akşamları ekranlarda yer alıyor. Yönetmen Yağız Alp Akaydın ve Teşkilat Senaryo Ekibi tarafından hazırlanan dizinin 158. bölümü, 23 Kasım 2025 Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanacak. Yeni bölümde izleyicileri bekleyen gelişmeler merak konusu. İşte yeni böüm izleme ekranı...