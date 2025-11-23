Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE | 23 Kasım Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 23.11.2025 18:09

TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE | 23 Kasım Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in dizisi Teşkilat, aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Pazar akşamları ekranlarda yer alıyor. Yönetmen Yağız Alp Akaydın ve Teşkilat Senaryo Ekibi tarafından hazırlanan dizinin 158. bölümü, 23 Kasım 2025 Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanacak. Yeni bölümde izleyicileri bekleyen gelişmeler merak konusu. İşte yeni böüm izleme ekranı...

TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE | 23 Kasım Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in dizisi Teşkilat, aksiyon dolu sahneleriyle Pazar akşamlarının ilgisini çekiyor. Tolga Sarıtaş ve Yunus Emre Yıldırımer'in rol aldığı dizinin 158. bölümü, 23 Kasım Pazar ekrana gelecek. Bu bölümde beklenmedik gelişmeler izleyiciyi ekran başına toplayacak. İşte yeni bölüm izleme ekranı...

TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE | 23 Kasım Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE

23 Kasım 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE | 23 Kasım Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir.

Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir.

TEŞKİLAT 158. BÖLÜM İZLE | 23 Kasım Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.