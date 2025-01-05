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TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
18:45
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
TRT 1 ekranlarında her pazar günü izleyiciyle buluşan Teşkilat yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizi 5 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışında yer alıyor ancak dizinin yeni bölümü olan 127. bölüme ait fragman paylaşılmadı. Bu noktada "Teşkilat bugün var mı,yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları yanıt arıyor. Peki Teşkilat bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar