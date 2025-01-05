TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında her pazar günü izleyici karşısına çıkan aksiyon ve macera konulu dizi Teşkilat yeni bölümü sorgulanıyor. TRT1 yayın akışında yer alan dizinin yeni bölümünün mü yoksa tekrar mı yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki Teşkilat bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 5 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışı ve detaylar