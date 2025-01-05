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Haberler Yaşam TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:45

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında her pazar günü izleyiciyle buluşan Teşkilat yeni bölüm sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizi 5 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışında yer alıyor ancak dizinin yeni bölümü olan 127. bölüme ait fragman paylaşılmadı. Bu noktada "Teşkilat bugün var mı,yeni bölüm yayınlanacak mı?" soruları yanıt arıyor. Peki Teşkilat bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında her pazar günü izleyici karşısına çıkan aksiyon ve macera konulu dizi Teşkilat yeni bölümü sorgulanıyor. TRT1 yayın akışında yer alan dizinin yeni bölümünün mü yoksa tekrar mı yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki Teşkilat bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 5 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışı ve detaylar

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?

Birçok dizi yılbaşı nedeniyle ekranlara ara verdi. Teşkilat dizisi TRT1 yayın akışında yer alsa da dizi son olarak 126. bölümüyle ekranlara gelmişti. Henüz 127. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin bu akşam tekrar bölümünün ekranlara gelmesi bekleniyor.

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TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 126. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 127. bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Yılbaşı arası sebebiyle dizinin 12 Ocak Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT 127. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan yeni bölümlerini ve fragmanlarını aşağıdaki link ile takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT/videos

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 5 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Yedi Numara

06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kanatlarını Aç

15.15 Gönül Dağı

18.00 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.30 3'te3

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