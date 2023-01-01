Haberler Yaşam Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:16

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisi sevenleri gözünü yayın akışına çevirdi. Her Pazar ekranlara gelen yapımla ilgili olarak "Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aksiyonun hız kesmediği yapım, diğer birçok dizide olduğu gibi yılbaşı tatili nedeniyle bu akşam TRT1 yayın akışında yer almadı. Bunun yerine "Kesişme:İyi ki Varsın Eren" adlı sinema filmi izleyenlerinin karşısına çıkacak. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT1 yayın akışı ve tüm detaylar.