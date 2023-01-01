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Haberler Yaşam Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:16

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisi sevenleri gözünü yayın akışına çevirdi. Her Pazar ekranlara gelen yapımla ilgili olarak "Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aksiyonun hız kesmediği yapım, diğer birçok dizide olduğu gibi yılbaşı tatili nedeniyle bu akşam TRT1 yayın akışında yer almadı. Bunun yerine "Kesişme:İyi ki Varsın Eren" adlı sinema filmi izleyenlerinin karşısına çıkacak. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT1 yayın akışı ve tüm detaylar.

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Soruları bugünün öne çıkan konuları arasında yer ediniyor. Aksiyon dolu yapım bilindiği üzere her hafta Pazar günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor. Ancak bugünün TRT1 yayın akışı içerisinde Teşkilat dizisinin yer almaması dikkatleri üzerine çekti. Peki, Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte TRT1 yayın akışı ve merak edilen tüm bu detaylar.

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi, Pazar günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta yılbaşı tatili olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı

Önümüzdeki hafta Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

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Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 Ocak 2023 Pazar Yayın Akışı

06.40 Kalk Gidelim
09.40 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
12.20 Yürek Çıkmazı

Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Türk Sineması "Kesişme: İyi ki Varsın Eren"
23.55 Teşkilat

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