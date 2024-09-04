TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı’ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

TEV tarafından bu yıl üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL, meslek lisesine 2 bin 200 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin 750 TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL, üstün başarılılara ise 9 bin TL burs imkanı sağlanacak.