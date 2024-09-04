Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:33
TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!
Türk Eğitim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine yapacağı burs desteğinin ödeme takvimi belli oldu. Başarılı olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yapılacak olan ödeme üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri olmak üzere yapılacak. Türk Eğitim Vakfı'nın bursundan sadece devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Peki, TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler?