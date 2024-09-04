Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:33

TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!

Türk Eğitim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine yapacağı burs desteğinin ödeme takvimi belli oldu. Başarılı olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yapılacak olan ödeme üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri olmak üzere yapılacak. Türk Eğitim Vakfı'nın bursundan sadece devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Peki, TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler?

TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı’ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!

TEV yurt bursu başvuruları 15-29 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanırken, gözler Türk Eğitim Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine verilecek olan burs ödeme takvimine çevrildi. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı gün kala burs başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru şartları ve aylık burs miktarlarını mercek altına aldı. 9 ay boyunca yapılacak olan ödemeler için başvurular http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak. Peki, TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler?

TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı’ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 2025 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu.

Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;

  • Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım
  • Üniversite Bursu: 16 Eylül - 11 Ekim
  • Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül - 4 Ekim
  • Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım
  • Üstün Başarı Sanat Bursu: 23 Eylül - 18 Ekim
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı’ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

TEV tarafından bu yıl üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL, meslek lisesine 2 bin 200 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin 750 TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL, üstün başarılılara ise 9 bin TL burs imkanı sağlanacak.

TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı’ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.

TEV BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

TEV burs başvurusu ne zaman, şartlar neler? Türk Eğitim Vakfı’ndan üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL burs desteği!

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

SON DAKİKA