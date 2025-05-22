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Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
11:17
Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "dolandırıldım" diyerek şikayetçi olduğu davada Özer'i zarara uğrattığı iddia edilen eski Thodex kullanıcısına ceza verildi. Sistemden 595 bin lira çektiği belirlenen Süleyman K., "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. İşte haberin detayları...