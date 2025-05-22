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Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:17

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "dolandırıldım" diyerek şikayetçi olduğu davada Özer'i zarara uğrattığı iddia edilen eski Thodex kullanıcısına ceza verildi. Sistemden 595 bin lira çektiği belirlenen Süleyman K., "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. İşte haberin detayları...

ARZU KAYA
Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer 2017 yılında Süleyman K. isimli Thodex kullanıcısından şikayetçi oldu.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!

Kullanıcının eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirten Özer, mağdur olduğunu savundu.

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Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!
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Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!

Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak yer aldığı dosyada Süleyman K. hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Thodex dolandırıcısı Faruk Özer de dolandırıldı: Sistemden yüzbinlerce lirayı böyle hortumladı!

FARUK FATİH'İ DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Binlerce kişiyi dolandırıp 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırılan Faruk Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum.