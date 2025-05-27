Thodex dolandırıcısı Özer’e bir şok daha! Futbolcu Adrian Popescu adıyla sahte kimlik kullanmış

SAVUNMASINDA BOBİ'Yİ SUÇLADI

İddianamede şüpheli Özer'in savunmasına da yer verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Özer, Arnavutluk'ta kaldığı süreçte tanıdığı "Bobi" isimli bir kişinin kendisinden vesikalık fotoğraf istediğini, bu kişiye bir konaklama adresi temin etmesi için fotoğraf verdiğini öne sürdü. Söz konusu kimlik ve ehliyeti hiç görmediğini, kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, Özer'in ifadelerini yeterli bulmayarak, olayın bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiğini değerlendirdi.