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Thodex dolandırıcısı Özer’e bir şok daha! Futbolcu Adrian Popescu adıyla sahte kimlik kullanmış
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
12:53
Thodex dolandırıcısı Özer’e bir şok daha! Futbolcu Adrian Popescu adıyla sahte kimlik kullanmış
Kripto para piyasasında on binlerce kişiyi zarara uğrattığı gerekçesiyle cezaevinde bulunan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığı sırada Galatasaray'ın eski futbolcusu "Adrian Popescu" adına düzenlenmiş ancak kendi fotoğrafının yer aldığı sahte bir Romanya kimlik kartı ve Romanya sürücü belgesi taşıdığı belirtildi. Şüpheli Özer hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.