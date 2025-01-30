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Haberler Yaşam Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:34

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin 196 yıl hapse mahkum edilen Faruk Fatih Özer'in davasında istinaf mahkemesi kararını verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliyesine karar verirken, "dolandırıcılık" suçundan tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ARZU KAYA
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin 196 yıl hapse mahkum edilen Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararını verdi.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer, "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!

BİR SUÇTAN TAHLİYE KARARI, 2 SUÇTAN TUTUKLULUK DEVAMI

3'ü tutuklu 21 sanıklı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi incelemelerini tamamladı. Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer, ablası Serap Özer hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliyesine karar verirdi.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!

Daire Faruk Fatih Özer'in "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!

KAÇMA GEREKÇESİ

Daire, Güven ve Serap kardeşlerin de "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Tutukluluğa devam gerekçesi olarak, verilen ceza miktarları, tutuklulukta geçirdikleri süreler ve sanıkların kaçma şüphesi olduğunun altını çizildi.

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