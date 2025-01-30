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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:34
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bir suçtan tahliye: Dolandırıcılıktan tutuklu kalacak!
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin 196 yıl hapse mahkum edilen Faruk Fatih Özer'in davasında istinaf mahkemesi kararını verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi Özer'in "örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliyesine karar verirken, "dolandırıcılık" suçundan tutukluluk halinin devamına hükmetti.