Haberler
Yaşam
Thodex'in kurucusu Fatih Özer: "Dolandırıldım" demişti! O kişi için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
11:45
Thodex'in kurucusu Fatih Özer: "Dolandırıldım" demişti! O kişi için istenen ceza belli oldu
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "dolandırıldım" diyerek şikayetçi olduğu davada Özer'i zarara uğrattığı iddia edilen eski Thodex kullanıcısına ceza verildi. Sistemden 595 bin lira çektiği belirlenen Süleyman K., "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.