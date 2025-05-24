Thodex'in kurucusu Fatih Özer: "Dolandırıldım" demişti! O kişi için istenen ceza belli oldu

FARUK FATİH'İ DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ



Binlerce kişiyi dolandırıp 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırılan Faruk Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Asıl mağdur olan benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum. Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz" dedi.