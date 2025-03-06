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THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:46
THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?
2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, ailelere yönelik özel indirim kampanyaları başladı. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları da "Aile İndirimi" adı altında yeni bir kampanya duyurdu. Aileleri sevindirecek bu kampanya ile aynı soyadı taşıyan yolcular, biletlerini %15 indirimli olarak satın alabilecek. Peki, THY'nin %15 aile indirimi kampanyasının koşulları neler ve bu fırsat ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar...