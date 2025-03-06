THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

AİLE YILI KAPSAMINDA THY'DEN AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİM FIRSATI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları'nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere özel yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sunacağını duyurdu. Bu kampanya, Aile Yılı çerçevesinde, ailelerin bir arada olabilmesi ve seyahat etmeleri için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Bakan Göktaş, açıklamalarında, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını ve uygulanmaya başlandığını belirtti. Bu plan, aile yapısının ve değerlerinin korunması amacıyla atılacak adımları içeriyor. Ayrıca, Aile Yılı boyunca, tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilecek.