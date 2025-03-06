Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:46

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, ailelere yönelik özel indirim kampanyaları başladı. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları da "Aile İndirimi" adı altında yeni bir kampanya duyurdu. Aileleri sevindirecek bu kampanya ile aynı soyadı taşıyan yolcular, biletlerini %15 indirimli olarak satın alabilecek. Peki, THY'nin %15 aile indirimi kampanyasının koşulları neler ve bu fırsat ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar...

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, Türk Hava Yolları (THY) ailelere özel bir indirim kampanyası başlattı. Aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla 9 kişilik gruplar, biletlerini yüzde 15 indirimle satın alabilecek. Bu kampanya ile THY, ailelerin seyahatlerini daha uygun maliyetlerle gerçekleştirmelerini amaçlıyor. İşte, THY'nin aile indirimi kampanyasına dair tüm detaylar...

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

AİLE YILI KAPSAMINDA THY'DEN AİLELERE YÜZDE 15 İNDİRİM FIRSATI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları'nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere özel yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sunacağını duyurdu. Bu kampanya, Aile Yılı çerçevesinde, ailelerin bir arada olabilmesi ve seyahat etmeleri için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Bakan Göktaş, açıklamalarında, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını ve uygulanmaya başlandığını belirtti. Bu plan, aile yapısının ve değerlerinin korunması amacıyla atılacak adımları içeriyor. Ayrıca, Aile Yılı boyunca, tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?
Türk Hava Yolları'nın aile indirimi kampanyasından yararlanmak için, rezervasyon sırasında aynı soyadı taşıdığınızı belirtmeniz yeterlidir. Kampanya kapsamında, aynı rezervasyonda yer alan ve en az 3, en fazla 9 kişiden oluşan aile üyeleri, biletin net ücreti üzerinden %15 indirim elde edebilir. Bu avantajdan faydalanarak seyahatinizi daha uygun fiyatlarla planlayabilirsiniz.

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI EN ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
THY'nin ailelere özel yüzde 15 indirim kampanyası, 29 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Seyahatler ise 31 Aralık 2025'e kadar yapılabilecek.

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI 2025: Türk Hava Yolları yurt içi aile indirimi hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

THY YÜZDE 15 AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yollarının internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulanacak. Ancak yolcular arasında bebek olması durumunda en az 4 yolcu olması gerekiyor.