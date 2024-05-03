Haberler
Yaşam
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle
Giriş Tarihi: 03.05.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
22:11
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle
Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile gerçekleştirilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri Projesi kura çekimi için detaylar belli oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz aylarda 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlamıştı. 7 bin 500 TL'den başlayan kolay ödeme seçenekleri için THY personeline 3 bin kota ayrıldı. 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler çekilecek kura sonucunda hak sahiplerine verilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi canlı izle!