THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ HAKKINDA

Engellilere yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanınan Arnavutköy projesinin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabı sahiplerini buluyor.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor. Projede peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak ve ilgilenenlere 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Konutlar az katlı ve yatay mimari anlayışı ile inşaa edildi.