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Giriş Tarihi: 03.05.2024 22:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 22:11

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile gerçekleştirilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri Projesi kura çekimi için detaylar belli oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz aylarda 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlamıştı. 7 bin 500 TL'den başlayan kolay ödeme seçenekleri için THY personeline 3 bin kota ayrıldı. 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler çekilecek kura sonucunda hak sahiplerine verilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi canlı izle!

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi gündemde! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Arnavutköy Yenişehir Evleri Projesi için geri sayım başladı. Kura kontenjanları engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 olacak şekilde düzenlendi. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle linki!

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesinde ilk iki etabının kuraları 4 Mayıs günü saat 10.00'da çekilecek.

Kura çekimi ise Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak. Sonuçların ise kuranın akabinde paylaşılması bekleniyor.

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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da gerçekleşecek kura çekimiyle belirleniyor.
İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçekleşecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır.

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ HAKKINDA

Engellilere yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanınan Arnavutköy projesinin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabı sahiplerini buluyor.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor. Projede peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak ve ilgilenenlere 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Konutlar az katlı ve yatay mimari anlayışı ile inşaa edildi.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekimi canlı izle

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz aylarda inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

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