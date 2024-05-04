THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ( 1+1, 2+1 ve 3+1)

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuruları 5 Haziran 2023 tarihinde tamamlamıştı. Dev projenin ilk iki etap kuraları bugün noter huzurunda çekiliyor. En fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrıldı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura canlı izle ekranı ve nihai isim listesi sorgulama…