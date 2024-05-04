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Haberler Yaşam THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ( 1+1, 2+1 ve 3+1)
Giriş Tarihi: 04.05.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 07:54

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ( 1+1, 2+1 ve 3+1)

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura çekimi canlı izle ekranı başında heyecanlı bekleyiş başladı. Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları bugün çekiliyor. Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvuruda bulunduğu projede 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte THY Emlak Konut projesi kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 1+1, 2+1 ve 3+1

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuruları 5 Haziran 2023 tarihinde tamamlamıştı. Dev projenin ilk iki etap kuraları bugün noter huzurunda çekiliyor. En fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrılırken engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrıldı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy evleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura canlı izle ekranı ve nihai isim listesi sorgulama…

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 1+1, 2+1 ve 3+1

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen 'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 1+1, 2+1 ve 3+1

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da gerçekleşecek kura çekimiyle belirleniyor.
İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçekleşecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır.

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 1+1, 2+1 ve 3+1

SIFIR ATIK ALTYAPISINA SAHİP MODERN YAŞAM ALANI OLARAK GELİŞTİRDİK

İstanbul Arnavutköy'de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesi'ne, İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini belirten Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, şunları kaydetti:

"Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 1+1, 2+1 ve 3+1

Çalışmalarını Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik."

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