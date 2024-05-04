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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ( 1+1, 2+1 ve 3+1)
Giriş Tarihi: 04.05.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
07:54
THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ( 1+1, 2+1 ve 3+1)
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura çekimi canlı izle ekranı başında heyecanlı bekleyiş başladı. Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları bugün çekiliyor. Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvuruda bulunduğu projede 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte THY Emlak Konut projesi kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.