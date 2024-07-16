Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3+0
|4
3
|306.065 (2023)
338.703 (2022)
|371,06686
360,54964
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|1+0+0+0+1
2+0
|2
2
|351.293 (2023)
540.129 (2022)
|362,25532
328,17076
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|358.669 (2023)
462.858 (2022)
|360,91290
338,98258
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+13
70+2
|67
72
|413.799 (2023)
539.256 (2022)
|351,67367
328,28112
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|420.397 (2023)
532.994 (2022)
|350,64072
329,09603
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|426.252 (2023)
506.788 (2022)
|349,74507
332,66461
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0+0+0+1
10+0
|5
10
|455.719 (2023)
578.661 (2022)
|345,43085
323,30077
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|468.332 (2023)
586.181 (2022)
|343,64775
322,40219
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0+0+0+1
4+0
|5
4
|471.511 (2023)
498.008 (2022)
|343,20368
333,89680
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|475.282 (2023)
595.936 (2022)
|342,67263
321,22511
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|480.996 (2023)
591.098 (2022)
|341,89956
321,80000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|481.086 (2023)
579.718 (2022)
|341,88654
323,17198
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|487.381 (2023)
576.683 (2022)
|341,02737
323,55556
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|489.133 (2023)
600.027 (2022)
|340,78924
320,73720
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|489.779 (2023)
570.489 (2022)
|340,70709
324,31960
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2+0+2+20
80+2
|104
82
|491.511 (2023)
596.980 (2022)
|340,47772
321,09462
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|10
9
|493.690 (2023)
581.362 (2022)
|340,19378
322,97259
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|497.429 (2023)
566.244 (2022)
|339,70378
324,84628
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|501.524 (2023)
588.782 (2022)
|339,15952
322,07826
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|504.969 (2023)
607.803 (2022)
|338,69825
319,83157
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|505.886 (2023)
591.785 (2022)
|338,57478
321,72062
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|508.624 (2023)
555.955 (2022)
|338,22865
326,12536
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|510.267 (2023)
693.482 (2022)
|338,01363
310,42973
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|511.744 (2023)
684.299 (2022)
|337,82485
311,39815
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+16
65+2
|85
67
|513.288 (2023)
594.651 (2022)
|337,62321
321,37569
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|514.329 (2023)
615.929 (2022)
|337,48543
318,89608
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3+0
|4
3
|518.321 (2023)
735.620 (2022)
|336,96535
306,17255
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|527.195 (2023)
694.420 (2022)
|335,82998
310,33480
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|12
12
|534.346 (2023)
685.707 (2022)
|334,94928
311,25491
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|539.981 (2023)
661.944 (2022)
|334,26949
313,79804
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
4+0
|5
4
|545.128 (2023)
745.781 (2022)
|333,63890
305,19328
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3+0
|4
3
|548.147 (2023)
592.405 (2022)
|333,27163
321,64331
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|20+1+0+1+5
55+2
|27
57
|556.515 (2023)
655.166 (2022)
|332,25499
314,53434
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|561.887 (2023)
684.761 (2022)
|331,60216
311,34866
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|563.115 (2023)
635.315 (2022)
|331,45302
316,70970
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|566.623 (2023)
679.409 (2022)
|331,04706
311,91925
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|568.175 (2023)
671.478 (2022)
|330,86023
312,77020
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
3+0
|6
3
|572.027 (2023)
742.518 (2022)
|330,40049
305,49964
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
5+0
|4
5
|573.917 (2023)
781.863 (2022)
|330,18543
301,74877
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|574.183 (2023)
635.828 (2022)
|330,15315
316,65373
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
5+0
|8
5
|574.934 (2023)
750.419 (2022)
|330,06499
304,75186
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|575.835 (2023)
665.946 (2022)
|329,94940
313,37757
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|580.367 (2023)
618.752 (2022)
|329,41569
318,56921
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|581.576 (2023)
688.926 (2022)
|329,26918
310,91473
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|583.191 (2023)
733.190 (2022)
|329,08374
306,40582
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|585.072 (2023)
714.264 (2022)
|328,87028
308,29725
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|2+0+0+0+1
2+0
|3
2
|587.130 (2023)
769.191 (2022)
|328,64331
302,95522
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|589.552 (2023)
707.138 (2022)
|328,35861
309,02711
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|591.606 (2023)
689.865 (2022)
|328,12190
310,81516
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARMARİS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|598.421 (2023)
715.018 (2022)
|327,33985
308,22190
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|599.004 (2023)
692.995 (2022)
|327,26885
310,48218
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|600.838 (2023)
697.346 (2022)
|327,05537
310,03182
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|606.526 (2023)
697.420 (2022)
|326,41228
310,02407
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4+0+4+0
150+4
|158
154
|606.749 (2023)
867.686 (2022)
|326,38622
294,00204
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|610.526 (2023)
712.027 (2022)
|325,95538
308,52626
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|618.822 (2023)
735.960 (2022)
|325,05375
306,14028
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|627.588 (2023)
800.592 (2022)
|324,08397
300,00223
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
5+0
|5
5
|629.995 (2023)
802.639 (2022)
|323,81740
299,81612
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
5+0
|7
5
|633.033 (2023)
799.295 (2022)
|323,49334
300,12376
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|634.145 (2023)
760.079 (2022)
|323,37020
303,81908
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|7
5
|634.213 (2023)
743.105 (2022)
|323,36404
305,44565
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|10
8
|638.772 (2023)
694.876 (2022)
|322,88024
310,28816
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
4+0
|4
4
|640.227 (2023)
773.807 (2022)
|322,73019
302,51355
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|642.969 (2023)
776.369 (2022)
|322,42833
302,27084
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|644.140 (2023)
750.997 (2022)
|322,30549
304,70015
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|6
5
|647.503 (2023)
762.238 (2022)
|321,94568
303,61620
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|652.361 (2023)
772.678 (2022)
|321,42735
302,62322
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|653.892 (2023)
757.975 (2022)
|321,26553
304,01668
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9
|9
9
|654.109 (2023)
776.218 (2022)
|321,24547
302,28621
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|656.096 (2023)
767.802 (2022)
|321,03690
303,08651
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|660.336 (2023)
796.548 (2022)
|320,59591
300,39055
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8
|9
8
|660.350 (2023)
800.446 (2022)
|320,59439
300,01604
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|661.050 (2023)
781.756 (2022)
|320,52553
301,75946
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|662.019 (2023)
823.731 (2022)
|320,42586
297,88062
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|662.154 (2023)
810.344 (2022)
|320,41365
299,11597
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
59+2
|64
61
|663.438 (2023)
805.761 (2022)
|320,27872
299,53188
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|665.565 (2023)
742.036 (2022)
|320,05867
305,54243
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|670.876 (2023)
782.506 (2022)
|319,51126
301,69207
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|671.159 (2023)
767.249 (2022)
|319,47963
303,13671
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|9
7
|676.159 (2023)
841.996 (2022)
|318,96043
296,23221
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
14+0
|13
14
|679.568 (2023)
841.376 (2022)
|318,61654
296,28879
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|681.035 (2023)
742.348 (2022)
|318,46299
305,51432
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0+0+0+1
4+0
|5
4
|681.488 (2023)
818.251 (2022)
|318,41882
298,38654
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|682.253 (2023)
814.743 (2022)
|318,33951
298,69954
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
11+0
|11
11
|685.822 (2023)
858.277 (2022)
|317,97904
294,80784
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|686.171 (2023)
783.171 (2022)
|317,94702
301,63055
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|687.066 (2023)
794.767 (2022)
|317,85761
300,55439
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Çifteler Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
—
|74
—
|699.806 (2023)
— (2022)
|316,57940
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|2+0+0+0+1
3
|3
3
|700.364 (2023)
871.917 (2022)
|316,52430
293,62944
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|709.086 (2023)
809.095 (2022)
|315,66805
299,23085
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|712.700 (2023)
818.815 (2022)
|315,32918
298,33407
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|716.182 (2023)
811.755 (2022)
|314,99268
298,97922
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|717.608 (2023)
782.611 (2022)
|314,85605
301,68234
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|721.178 (2023)
767.600 (2022)
|314,50591
303,10734
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|726.648 (2023)
828.946 (2022)
|313,98461
297,40372
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|727.415 (2023)
835.686 (2022)
|313,91089
296,78573
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
58+2
|64
60
|730.886 (2023)
816.499 (2022)
|313,57677
298,54801
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|731.618 (2023)
818.292 (2022)
|313,50601
298,38319
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5
|6
5
|732.892 (2023)
848.524 (2022)
|313,38159
295,65671
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|736.589 (2023)
825.252 (2022)
|313,02368
297,74400
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|738.011 (2023)
862.639 (2022)
|312,89141
294,43073
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|738.244 (2023)
848.367 (2022)
|312,86977
295,67059
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|738.372 (2023)
837.680 (2022)
|312,85788
296,61111
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|747.306 (2023)
862.155 (2022)
|311,99742
294,47146
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|68
67
|748.402 (2023)
861.563 (2022)
|311,89368
294,52155
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|749.757 (2023)
853.142 (2022)
|311,77338
295,24673
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|750.309 (2023)
848.144 (2022)
|311,72011
295,69185
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|753.034 (2023)
868.415 (2022)
|311,46011
293,93670
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|754.539 (2023)
861.839 (2022)
|311,32042
294,49725
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|6
5
|754.681 (2023)
824.903 (2022)
|311,30708
297,77391
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|761.370 (2023)
784.040 (2022)
|310,67862
301,55512
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|100+3+0+3+25
80+2
|131
82
|764.884 (2023)
848.151 (2022)
|310,35331
295,69138
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|768.949 (2023)
901.194 (2022)
|309,97707
291,14662
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|770.257 (2023)
874.881 (2022)
|309,85149
293,37305
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|772.958 (2023)
882.023 (2022)
|309,59927
292,75774
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|773.076 (2023)
867.820 (2022)
|309,58750
293,98901
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
4+0
|5
4
|778.216 (2023)
870.604 (2022)
|309,11573
293,74317
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|784.759 (2023)
878.732 (2022)
|308,52606
293,03806
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|801.415 (2023)
874.590 (2022)
|307,02209
293,39683
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|804.400 (2023)
901.882 (2022)
|306,75427
291,09015
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|807.380 (2023)
922.220 (2022)
|306,49426
289,39363
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|810.296 (2023)
922.131 (2022)
|306,23393
289,40209
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|810.973 (2023)
— (2022)
|306,17427
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
52+2
|54
54
|814.537 (2023)
954.632 (2022)
|305,85823
286,73663
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|815.768 (2023)
917.920 (2022)
|305,74645
289,74856
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|821.382 (2023)
1.000.395 (2022)
|305,26548
283,17518
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|822.809 (2023)
1.044.434 (2022)
|305,13598
279,82021
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|823.621 (2023)
949.921 (2022)
|305,06566
287,11976
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|825.452 (2023)
948.623 (2022)
|304,90854
287,22416
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
6+0
|8
6
|829.174 (2023)
870.039 (2022)
|304,58308
293,79496
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70+0+70+0
2800+70
|2940
2870
|829.602 (2023)
1.177.013 (2022)
|304,54240
270,41572
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|831.164 (2023)
930.531 (2022)
|304,40188
288,70979
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|832.530 (2023)
971.841 (2022)
|304,28402
285,38057
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|2200+55+0+55+0
2200+55
|2310
2255
|836.183 (2023)
1.163.398 (2022)
|303,96703
271,34425
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|836.654 (2023)
949.675 (2022)
|303,92122
287,13885
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|842.978 (2023)
969.035 (2022)
|303,37325
285,59739
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|847.119 (2023)
943.129 (2022)
|303,00837
287,68219
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|848.390 (2023)
950.874 (2022)
|302,89958
287,04536
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|849.381 (2023)
933.907 (2022)
|302,80843
288,43302
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|852.828 (2023)
936.702 (2022)
|302,51335
288,20216
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|855.170 (2023)
2.190.910 (2022)
|302,30972
218,74749
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|856.253 (2023)
983.780 (2022)
|302,21785
284,44249
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HAKKARİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|858.596 (2023)
980.733 (2022)
|302,01525
284,68584
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|860.870 (2023)
1.001.547 (2022)
|301,82178
283,08375
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|880.765 (2023)
1.000.536 (2022)
|300,14854
283,16306
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|882.973 (2023)
982.838 (2022)
|299,97047
284,51608
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+0
49+2
|54
51
|883.821 (2023)
970.635 (2022)
|299,90203
285,47328
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4+0+4+0
150+4
|158
154
|885.911 (2023)
1.295.614 (2022)
|299,72462
262,69001
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|893.294 (2023)
1.029.213 (2022)
|299,10060
280,96912
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Tosya Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|68
67
|897.720 (2023)
1.010.048 (2022)
|298,73412
282,41961
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4+0+4+0
150+4
|158
154
|908.695 (2023)
1.299.143 (2022)
|297,84575
262,47641
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|913.061 (2023)
1.017.037 (2022)
|297,48759
281,88034
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|915.872 (2023)
1.031.406 (2022)
|297,26135
280,80408
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|916.930 (2023)
1.035.508 (2022)
|297,17492
280,49810
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|917.719 (2023)
1.042.400 (2022)
|297,11019
279,97493
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|921.974 (2023)
1.046.579 (2022)
|296,76713
279,66382
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|922.413 (2023)
1.017.134 (2022)
|296,73221
281,87180
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|924.454 (2023)
1.064.799 (2022)
|296,56378
278,32000
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|170+5+0+5+0
170+5
|180
175
|924.925 (2023)
1.308.394 (2022)
|296,52596
261,89633
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|938.293 (2023)
1.106.819 (2022)
|295,45422
275,28019
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|115+3+0+3+0
113+3
|121
116
|957.055 (2023)
1.352.177 (2022)
|293,94515
259,23118
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|969.814 (2023)
1.103.297 (2022)
|292,94791
275,53357
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|972.223 (2023)
1.094.057 (2022)
|292,75039
276,19784
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|16+0+0+0+0
10+0
|16
10
|990.236 (2023)
1.192.357 (2022)
|291,36564
269,38926
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|996.461 (2023)
1.135.676 (2022)
|290,90039
273,25548
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|996.464 (2023)
1.125.932 (2022)
|290,90014
273,93647
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.007.040 (2023)
1.155.218 (2022)
|290,08241
271,90397
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.013.415 (2023)
1.144.442 (2022)
|289,59861
272,64889
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Tosya Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
62+2
|64
64
|1.024.659 (2023)
1.175.521 (2022)
|288,74713
270,51524
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
—
|54
—
|1.033.189 (2023)
— (2022)
|288,09409
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
21+0
|30
21
|1.079.130 (2023)
1.506.279 (2022)
|284,69497
250,35735
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|1.096.378 (2023)
1.373.692 (2022)
|283,44564
257,93560
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
47+0
|47
47
|1.103.000 (2023)
1.510.474 (2022)
|282,96532
250,12476
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|22+0+0+0+0
—
|22
—
|1.169.311 (2023)
— (2022)
|278,25745
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
56+0
|64
56
|1.208.893 (2023)
1.961.784 (2022)
|275,49083
228,23405
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|13+0+0+0+0
15+0
|13
15
|1.225.228 (2023)
1.647.265 (2022)
|274,38075
242,92566
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|1.231.173 (2023)
1.704.645 (2022)
|273,97490
240,04071
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
10+0
|17
10
|1.239.232 (2023)
1.309.697 (2022)
|273,43132
261,81620
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0+0+0+0
20+0
|20
20
|1.256.009 (2023)
1.417.824 (2022)
|272,30922
255,35287
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0+0+0+0
45+0
|45
45
|1.272.300 (2023)
2.006.920 (2022)
|271,21435
226,30885
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.284.104 (2023)
— (2022)
|270,44447
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|61+0+0+0+0
68+0
|61
68
|1.322.558 (2023)
1.628.656 (2022)
|267,91818
243,88252
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|19+0+0+0+0
19+0
|19
19
|1.322.792 (2023)
1.844.934 (2022)
|267,90453
233,40731
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
25+0
|34
25
|1.350.446 (2023)
1.732.913 (2022)
|266,12340
238,67112
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
41+0
|50
41
|1.353.648 (2023)
1.626.264 (2022)
|265,91791
244,00566
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
17+0
|15
17
|1.396.975 (2023)
2.106.244 (2022)
|263,14231
222,16887
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0+0+0+0
41
|49
41
|1.415.036 (2023)
1.680.188 (2022)
|262,00479
241,25480
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|1.437.385 (2023)
2.105.762 (2022)
|260,60651
222,18984
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
34+0
|38
34
|1.486.694 (2023)
2.301.730 (2022)
|257,58964
214,27987
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.504.891 (2023)
2.068.865 (2022)
|256,47984
223,70657
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
34+0
|42
34
|1.597.192 (2023)
2.016.306 (2022)
|251,01439
225,91320
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|27+0+0+0+0
30+0
|27
30
|1.597.670 (2023)
2.766.210 (2022)
|250,98560
192,86369
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
42+0
|50
42
|1.611.763 (2023)
2.019.288 (2022)
|250,16315
225,78579
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
34+0
|30
34
|1.640.805 (2023)
2.099.208 (2022)
|248,47500
222,46057
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
20+0
|25
20
|1.644.061 (2023)
2.113.064 (2022)
|248,28271
221,88299
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
30+0
|23
30
|1.663.598 (2023)
1.788.285 (2022)
|247,15556
236,03373
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0+0+0+0
20+0
|20
20
|1.676.388 (2023)
2.736.936 (2022)
|246,42296
194,75059
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|9+0+0+0+0
12+0
|9
12
|1.678.256 (2023)
2.254.519 (2022)
|246,31418
216,17013
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|28+0+0+0+0
17+0
|28
17
|1.687.214 (2023)
1.911.851 (2022)
|245,81312
230,40165
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
30+0
|37
30
|1.690.299 (2023)
2.143.851 (2022)
|245,64046
220,63174
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0+0+0+0
30
|33
30
|1.715.553 (2023)
1.981.110 (2022)
|244,20686
227,40350
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
12
|1.739.393 (2023)
Dolmadı (2022)
|242,86603
Dolmadı
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
—
|5
—
|1.745.526 (2023)
— (2022)
|242,52549
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
33+0
|42
33
|1.873.541 (2023)
2.202.387 (2022)
|235,54564
218,28022
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
59+0
|68
59
|1.874.981 (2023)
1.971.657 (2022)
|235,46766
227,81052
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|19+0+0+0+0
21+0
|19
16
|1.967.224 (2023)
Dolmadı (2022)
|230,57657
Dolmadı
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0+0+0+0
37+0
|45
37
|1.974.753 (2023)
2.418.144 (2022)
|230,18018
209,61856
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
25+0
|34
25
|2.024.718 (2023)
2.109.102 (2022)
|227,59350
222,04989
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
18+0
|15
18
|2.044.692 (2023)
2.264.653 (2022)
|226,55880
215,75803
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|53+0+0+0+0
48
|53
48
|2.079.088 (2023)
2.633.897 (2022)
|224,79638
200,24458
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0+0+0+0
53+0
|55
53
|2.144.996 (2023)
2.686.639 (2022)
|221,47168
197,58927
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
15+0
|17
8
|2.149.200 (2023)
Dolmadı (2022)
|221,26781
Dolmadı
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
59+0
|64
59
|2.163.665 (2023)
2.780.395 (2022)
|220,54865
191,86961
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
—
|5
—
|2.203.884 (2023)
— (2022)
|218,54750
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0+0+0+0
18
|13
17
|2.221.396 (2023)
— (2022)
|217,69068
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
33+0
|37
24
|2.385.913 (2023)
Dolmadı (2022)
|209,60851
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
—
|10
—
|2.727.338 (2023)
— (2022)
|191,10848
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|14+0+0+0+0
—
|14
—
|2.792.440 (2023)
— (2022)
|186,01236
—