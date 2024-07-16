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Haberler Yaşam Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:07

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başladı. Bu süreçte tercih yapacak olan adaylar Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Bölümlerin ve okulların puanlarına göre kariyer hedeflerini belirlemeye hazırlanan adaylar için son 4 yılın taban puanları önem teşkil ediyor. İşte 2024 Tıbbi Sekreterlik taban puanları

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Tıbbi Sekreterlik taban puanları ve başarı sıralaması, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Okulların son 4 yılda Tıbbi Sekreterlik bölümüne alım yaptığı öğrencilerin puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte YÖK Atlas ile 2024 ile Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3+0		 4
3		 306.065 (2023)
338.703 (2022)		 371,06686
360,54964
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 1+0+0+0+1
2+0		 2
2		 351.293 (2023)
540.129 (2022)		 362,25532
328,17076
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 358.669 (2023)
462.858 (2022)		 360,91290
338,98258
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+13
70+2		 67
72		 413.799 (2023)
539.256 (2022)		 351,67367
328,28112
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 420.397 (2023)
532.994 (2022)		 350,64072
329,09603
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 426.252 (2023)
506.788 (2022)		 349,74507
332,66461
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0+0+0+1
10+0		 5
10		 455.719 (2023)
578.661 (2022)		 345,43085
323,30077
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 468.332 (2023)
586.181 (2022)		 343,64775
322,40219
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0+0+0+1
4+0		 5
4		 471.511 (2023)
498.008 (2022)		 343,20368
333,89680
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 475.282 (2023)
595.936 (2022)		 342,67263
321,22511
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 480.996 (2023)
591.098 (2022)		 341,89956
321,80000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 481.086 (2023)
579.718 (2022)		 341,88654
323,17198
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 487.381 (2023)
576.683 (2022)		 341,02737
323,55556
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 489.133 (2023)
600.027 (2022)		 340,78924
320,73720
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 489.779 (2023)
570.489 (2022)		 340,70709
324,31960
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2+0+2+20
80+2		 104
82		 491.511 (2023)
596.980 (2022)		 340,47772
321,09462
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 10
9		 493.690 (2023)
581.362 (2022)		 340,19378
322,97259
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 497.429 (2023)
566.244 (2022)		 339,70378
324,84628
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 501.524 (2023)
588.782 (2022)		 339,15952
322,07826
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 504.969 (2023)
607.803 (2022)		 338,69825
319,83157
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 505.886 (2023)
591.785 (2022)		 338,57478
321,72062
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 508.624 (2023)
555.955 (2022)		 338,22865
326,12536
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 510.267 (2023)
693.482 (2022)		 338,01363
310,42973
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 511.744 (2023)
684.299 (2022)		 337,82485
311,39815
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+16
65+2		 85
67		 513.288 (2023)
594.651 (2022)		 337,62321
321,37569
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 514.329 (2023)
615.929 (2022)		 337,48543
318,89608
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3+0		 4
3		 518.321 (2023)
735.620 (2022)		 336,96535
306,17255
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 527.195 (2023)
694.420 (2022)		 335,82998
310,33480
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 12
12		 534.346 (2023)
685.707 (2022)		 334,94928
311,25491
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 539.981 (2023)
661.944 (2022)		 334,26949
313,79804
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
4+0		 5
4		 545.128 (2023)
745.781 (2022)		 333,63890
305,19328
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3+0		 4
3		 548.147 (2023)
592.405 (2022)		 333,27163
321,64331
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 20+1+0+1+5
55+2		 27
57		 556.515 (2023)
655.166 (2022)		 332,25499
314,53434
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 561.887 (2023)
684.761 (2022)		 331,60216
311,34866
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 563.115 (2023)
635.315 (2022)		 331,45302
316,70970
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 566.623 (2023)
679.409 (2022)		 331,04706
311,91925
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 568.175 (2023)
671.478 (2022)		 330,86023
312,77020
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
3+0		 6
3		 572.027 (2023)
742.518 (2022)		 330,40049
305,49964
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
5+0		 4
5		 573.917 (2023)
781.863 (2022)		 330,18543
301,74877
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 574.183 (2023)
635.828 (2022)		 330,15315
316,65373
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
5+0		 8
5		 574.934 (2023)
750.419 (2022)		 330,06499
304,75186
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 575.835 (2023)
665.946 (2022)		 329,94940
313,37757
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 580.367 (2023)
618.752 (2022)		 329,41569
318,56921
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 581.576 (2023)
688.926 (2022)		 329,26918
310,91473
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 583.191 (2023)
733.190 (2022)		 329,08374
306,40582
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 585.072 (2023)
714.264 (2022)		 328,87028
308,29725
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 2+0+0+0+1
2+0		 3
2		 587.130 (2023)
769.191 (2022)		 328,64331
302,95522
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 589.552 (2023)
707.138 (2022)		 328,35861
309,02711
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 591.606 (2023)
689.865 (2022)		 328,12190
310,81516
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARMARİS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 598.421 (2023)
715.018 (2022)		 327,33985
308,22190
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 599.004 (2023)
692.995 (2022)		 327,26885
310,48218
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 600.838 (2023)
697.346 (2022)		 327,05537
310,03182
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 606.526 (2023)
697.420 (2022)		 326,41228
310,02407
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4+0+4+0
150+4		 158
154		 606.749 (2023)
867.686 (2022)		 326,38622
294,00204
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 610.526 (2023)
712.027 (2022)		 325,95538
308,52626
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 618.822 (2023)
735.960 (2022)		 325,05375
306,14028
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 627.588 (2023)
800.592 (2022)		 324,08397
300,00223
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
5+0		 5
5		 629.995 (2023)
802.639 (2022)		 323,81740
299,81612
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
5+0		 7
5		 633.033 (2023)
799.295 (2022)		 323,49334
300,12376
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 634.145 (2023)
760.079 (2022)		 323,37020
303,81908
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 7
5		 634.213 (2023)
743.105 (2022)		 323,36404
305,44565
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 10
8		 638.772 (2023)
694.876 (2022)		 322,88024
310,28816
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
4+0		 4
4		 640.227 (2023)
773.807 (2022)		 322,73019
302,51355
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 642.969 (2023)
776.369 (2022)		 322,42833
302,27084
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 644.140 (2023)
750.997 (2022)		 322,30549
304,70015
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 6
5		 647.503 (2023)
762.238 (2022)		 321,94568
303,61620
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 652.361 (2023)
772.678 (2022)		 321,42735
302,62322
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 653.892 (2023)
757.975 (2022)		 321,26553
304,01668
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9		 9
9		 654.109 (2023)
776.218 (2022)		 321,24547
302,28621
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 656.096 (2023)
767.802 (2022)		 321,03690
303,08651
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 660.336 (2023)
796.548 (2022)		 320,59591
300,39055
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8		 9
8		 660.350 (2023)
800.446 (2022)		 320,59439
300,01604
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 661.050 (2023)
781.756 (2022)		 320,52553
301,75946
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Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 662.019 (2023)
823.731 (2022)		 320,42586
297,88062
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 662.154 (2023)
810.344 (2022)		 320,41365
299,11597
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
59+2		 64
61		 663.438 (2023)
805.761 (2022)		 320,27872
299,53188
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 665.565 (2023)
742.036 (2022)		 320,05867
305,54243
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 670.876 (2023)
782.506 (2022)		 319,51126
301,69207
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 671.159 (2023)
767.249 (2022)		 319,47963
303,13671
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 9
7		 676.159 (2023)
841.996 (2022)		 318,96043
296,23221
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
14+0		 13
14		 679.568 (2023)
841.376 (2022)		 318,61654
296,28879
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 681.035 (2023)
742.348 (2022)		 318,46299
305,51432
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0+0+0+1
4+0		 5
4		 681.488 (2023)
818.251 (2022)		 318,41882
298,38654
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 682.253 (2023)
814.743 (2022)		 318,33951
298,69954
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
11+0		 11
11		 685.822 (2023)
858.277 (2022)		 317,97904
294,80784
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 686.171 (2023)
783.171 (2022)		 317,94702
301,63055
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 687.066 (2023)
794.767 (2022)		 317,85761
300,55439
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Çifteler Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
 74
 699.806 (2023)
— (2022)		 316,57940
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 2+0+0+0+1
3		 3
3		 700.364 (2023)
871.917 (2022)		 316,52430
293,62944
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 709.086 (2023)
809.095 (2022)		 315,66805
299,23085
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 712.700 (2023)
818.815 (2022)		 315,32918
298,33407
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 716.182 (2023)
811.755 (2022)		 314,99268
298,97922
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 717.608 (2023)
782.611 (2022)		 314,85605
301,68234
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 721.178 (2023)
767.600 (2022)		 314,50591
303,10734
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 726.648 (2023)
828.946 (2022)		 313,98461
297,40372
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 727.415 (2023)
835.686 (2022)		 313,91089
296,78573
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
58+2		 64
60		 730.886 (2023)
816.499 (2022)		 313,57677
298,54801
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 731.618 (2023)
818.292 (2022)		 313,50601
298,38319
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5		 6
5		 732.892 (2023)
848.524 (2022)		 313,38159
295,65671
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 736.589 (2023)
825.252 (2022)		 313,02368
297,74400
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 738.011 (2023)
862.639 (2022)		 312,89141
294,43073
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 738.244 (2023)
848.367 (2022)		 312,86977
295,67059
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 738.372 (2023)
837.680 (2022)		 312,85788
296,61111
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 747.306 (2023)
862.155 (2022)		 311,99742
294,47146
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 68
67		 748.402 (2023)
861.563 (2022)		 311,89368
294,52155
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 749.757 (2023)
853.142 (2022)		 311,77338
295,24673
Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 750.309 (2023)
848.144 (2022)		 311,72011
295,69185
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 753.034 (2023)
868.415 (2022)		 311,46011
293,93670
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 754.539 (2023)
861.839 (2022)		 311,32042
294,49725
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 6
5		 754.681 (2023)
824.903 (2022)		 311,30708
297,77391
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 761.370 (2023)
784.040 (2022)		 310,67862
301,55512
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 100+3+0+3+25
80+2		 131
82		 764.884 (2023)
848.151 (2022)		 310,35331
295,69138
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 768.949 (2023)
901.194 (2022)		 309,97707
291,14662
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 770.257 (2023)
874.881 (2022)		 309,85149
293,37305
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 772.958 (2023)
882.023 (2022)		 309,59927
292,75774
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 773.076 (2023)
867.820 (2022)		 309,58750
293,98901
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
4+0		 5
4		 778.216 (2023)
870.604 (2022)		 309,11573
293,74317
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 784.759 (2023)
878.732 (2022)		 308,52606
293,03806
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 801.415 (2023)
874.590 (2022)		 307,02209
293,39683
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 804.400 (2023)
901.882 (2022)		 306,75427
291,09015
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 807.380 (2023)
922.220 (2022)		 306,49426
289,39363
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 810.296 (2023)
922.131 (2022)		 306,23393
289,40209
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 810.973 (2023)
— (2022)		 306,17427
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
52+2		 54
54		 814.537 (2023)
954.632 (2022)		 305,85823
286,73663
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 815.768 (2023)
917.920 (2022)		 305,74645
289,74856
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 821.382 (2023)
1.000.395 (2022)		 305,26548
283,17518
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 822.809 (2023)
1.044.434 (2022)		 305,13598
279,82021
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 823.621 (2023)
949.921 (2022)		 305,06566
287,11976
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 825.452 (2023)
948.623 (2022)		 304,90854
287,22416
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
6+0		 8
6		 829.174 (2023)
870.039 (2022)		 304,58308
293,79496
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70+0+70+0
2800+70		 2940
2870		 829.602 (2023)
1.177.013 (2022)		 304,54240
270,41572
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 831.164 (2023)
930.531 (2022)		 304,40188
288,70979
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 832.530 (2023)
971.841 (2022)		 304,28402
285,38057
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 2200+55+0+55+0
2200+55		 2310
2255		 836.183 (2023)
1.163.398 (2022)		 303,96703
271,34425
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 836.654 (2023)
949.675 (2022)		 303,92122
287,13885
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 842.978 (2023)
969.035 (2022)		 303,37325
285,59739
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 847.119 (2023)
943.129 (2022)		 303,00837
287,68219
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 848.390 (2023)
950.874 (2022)		 302,89958
287,04536
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 849.381 (2023)
933.907 (2022)		 302,80843
288,43302
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 852.828 (2023)
936.702 (2022)		 302,51335
288,20216
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 855.170 (2023)
2.190.910 (2022)		 302,30972
218,74749
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 856.253 (2023)
983.780 (2022)		 302,21785
284,44249
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HAKKARİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 858.596 (2023)
980.733 (2022)		 302,01525
284,68584
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 860.870 (2023)
1.001.547 (2022)		 301,82178
283,08375
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 880.765 (2023)
1.000.536 (2022)		 300,14854
283,16306
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 882.973 (2023)
982.838 (2022)		 299,97047
284,51608
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+0
49+2		 54
51		 883.821 (2023)
970.635 (2022)		 299,90203
285,47328
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4+0+4+0
150+4		 158
154		 885.911 (2023)
1.295.614 (2022)		 299,72462
262,69001
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 893.294 (2023)
1.029.213 (2022)		 299,10060
280,96912
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Tosya Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 68
67		 897.720 (2023)
1.010.048 (2022)		 298,73412
282,41961
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4+0+4+0
150+4		 158
154		 908.695 (2023)
1.299.143 (2022)		 297,84575
262,47641
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 913.061 (2023)
1.017.037 (2022)		 297,48759
281,88034
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 915.872 (2023)
1.031.406 (2022)		 297,26135
280,80408
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 916.930 (2023)
1.035.508 (2022)		 297,17492
280,49810
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 917.719 (2023)
1.042.400 (2022)		 297,11019
279,97493
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 921.974 (2023)
1.046.579 (2022)		 296,76713
279,66382
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 922.413 (2023)
1.017.134 (2022)		 296,73221
281,87180
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 924.454 (2023)
1.064.799 (2022)		 296,56378
278,32000
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 170+5+0+5+0
170+5		 180
175		 924.925 (2023)
1.308.394 (2022)		 296,52596
261,89633
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 938.293 (2023)
1.106.819 (2022)		 295,45422
275,28019
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 115+3+0+3+0
113+3		 121
116		 957.055 (2023)
1.352.177 (2022)		 293,94515
259,23118
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 969.814 (2023)
1.103.297 (2022)		 292,94791
275,53357
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 972.223 (2023)
1.094.057 (2022)		 292,75039
276,19784
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 16+0+0+0+0
10+0		 16
10		 990.236 (2023)
1.192.357 (2022)		 291,36564
269,38926
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 996.461 (2023)
1.135.676 (2022)		 290,90039
273,25548
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 996.464 (2023)
1.125.932 (2022)		 290,90014
273,93647
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.007.040 (2023)
1.155.218 (2022)		 290,08241
271,90397
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.013.415 (2023)
1.144.442 (2022)		 289,59861
272,64889
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Tosya Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
62+2		 64
64		 1.024.659 (2023)
1.175.521 (2022)		 288,74713
270,51524
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
 54
 1.033.189 (2023)
— (2022)		 288,09409
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
21+0		 30
21		 1.079.130 (2023)
1.506.279 (2022)		 284,69497
250,35735
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 1.096.378 (2023)
1.373.692 (2022)		 283,44564
257,93560
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
47+0		 47
47		 1.103.000 (2023)
1.510.474 (2022)		 282,96532
250,12476
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 22+0+0+0+0
 22
 1.169.311 (2023)
— (2022)		 278,25745
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
56+0		 64
56		 1.208.893 (2023)
1.961.784 (2022)		 275,49083
228,23405
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 13+0+0+0+0
15+0		 13
15		 1.225.228 (2023)
1.647.265 (2022)		 274,38075
242,92566
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 1.231.173 (2023)
1.704.645 (2022)		 273,97490
240,04071
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
10+0		 17
10		 1.239.232 (2023)
1.309.697 (2022)		 273,43132
261,81620
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0+0+0+0
20+0		 20
20		 1.256.009 (2023)
1.417.824 (2022)		 272,30922
255,35287
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 45+0+0+0+0
45+0		 45
45		 1.272.300 (2023)
2.006.920 (2022)		 271,21435
226,30885
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.284.104 (2023)
— (2022)		 270,44447
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 61+0+0+0+0
68+0		 61
68		 1.322.558 (2023)
1.628.656 (2022)		 267,91818
243,88252
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 19+0+0+0+0
19+0		 19
19		 1.322.792 (2023)
1.844.934 (2022)		 267,90453
233,40731
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
25+0		 34
25		 1.350.446 (2023)
1.732.913 (2022)		 266,12340
238,67112
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
41+0		 50
41		 1.353.648 (2023)
1.626.264 (2022)		 265,91791
244,00566
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
17+0		 15
17		 1.396.975 (2023)
2.106.244 (2022)		 263,14231
222,16887
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0+0+0+0
41		 49
41		 1.415.036 (2023)
1.680.188 (2022)		 262,00479
241,25480
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 1.437.385 (2023)
2.105.762 (2022)		 260,60651
222,18984
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
34+0		 38
34		 1.486.694 (2023)
2.301.730 (2022)		 257,58964
214,27987
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.504.891 (2023)
2.068.865 (2022)		 256,47984
223,70657
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
34+0		 42
34		 1.597.192 (2023)
2.016.306 (2022)		 251,01439
225,91320
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 27+0+0+0+0
30+0		 27
30		 1.597.670 (2023)
2.766.210 (2022)		 250,98560
192,86369
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
42+0		 50
42		 1.611.763 (2023)
2.019.288 (2022)		 250,16315
225,78579
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
34+0		 30
34		 1.640.805 (2023)
2.099.208 (2022)		 248,47500
222,46057
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
20+0		 25
20		 1.644.061 (2023)
2.113.064 (2022)		 248,28271
221,88299
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
30+0		 23
30		 1.663.598 (2023)
1.788.285 (2022)		 247,15556
236,03373
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0+0+0+0
20+0		 20
20		 1.676.388 (2023)
2.736.936 (2022)		 246,42296
194,75059
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 9+0+0+0+0
12+0		 9
12		 1.678.256 (2023)
2.254.519 (2022)		 246,31418
216,17013
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 28+0+0+0+0
17+0		 28
17		 1.687.214 (2023)
1.911.851 (2022)		 245,81312
230,40165
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
30+0		 37
30		 1.690.299 (2023)
2.143.851 (2022)		 245,64046
220,63174
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 33+0+0+0+0
30		 33
30		 1.715.553 (2023)
1.981.110 (2022)		 244,20686
227,40350
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
12		 1.739.393 (2023)
Dolmadı (2022)		 242,86603
Dolmadı
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
 5
 1.745.526 (2023)
— (2022)		 242,52549
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
33+0		 42
33		 1.873.541 (2023)
2.202.387 (2022)		 235,54564
218,28022
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
59+0		 68
59		 1.874.981 (2023)
1.971.657 (2022)		 235,46766
227,81052
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 19+0+0+0+0
21+0		 19
16		 1.967.224 (2023)
Dolmadı (2022)		 230,57657
Dolmadı
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 45+0+0+0+0
37+0		 45
37		 1.974.753 (2023)
2.418.144 (2022)		 230,18018
209,61856
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
25+0		 34
25		 2.024.718 (2023)
2.109.102 (2022)		 227,59350
222,04989
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
18+0		 15
18		 2.044.692 (2023)
2.264.653 (2022)		 226,55880
215,75803
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 53+0+0+0+0
48		 53
48		 2.079.088 (2023)
2.633.897 (2022)		 224,79638
200,24458
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0+0+0+0
53+0		 55
53		 2.144.996 (2023)
2.686.639 (2022)		 221,47168
197,58927
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
15+0		 17
8		 2.149.200 (2023)
Dolmadı (2022)		 221,26781
Dolmadı
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
59+0		 64
59		 2.163.665 (2023)
2.780.395 (2022)		 220,54865
191,86961
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
 5
 2.203.884 (2023)
— (2022)		 218,54750
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 13+0+0+0+0
18		 13
17		 2.221.396 (2023)
— (2022)		 217,69068
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
33+0		 37
24		 2.385.913 (2023)
Dolmadı (2022)		 209,60851
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
 10
 2.727.338 (2023)
— (2022)		 191,10848
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 14+0+0+0+0
 14
 2.792.440 (2023)
— (2022)		 186,01236
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