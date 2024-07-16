Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2024 - Özel ve devlet üniversiteleri Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Tıbbi Sekreterlik taban puanları ve başarı sıralaması, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Okulların son 4 yılda Tıbbi Sekreterlik bölümüne alım yaptığı öğrencilerin puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte YÖK Atlas ile 2024 ile Tıbbi Sekreterlik bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…