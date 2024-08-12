TİKTOK KAPATILACAK MI? BTK son dakika gelişmeleri ile TikTok’a erişim engeli gelecek mi, yasaklanacak mı?

Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:51
Tüm sosyal medya platformlarının mercek altına alındığı son zamanlarda gözler TikTok'a çevrildi. BTK erişim engeli kararlarının yakından takip edildiği ülke gündeminde ilk engel instagram'a gelmiş, ardından Roblox da erişime kapanmıştı. Şimdi ise gözler milyonları aşkın kullanıcıya ulaşan TikTok'a çevrildi. Peki, TikTok'a erişim engeli gelecek mi? TikTok kapatılacak mı? İşte, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın konu hakkında açıklamaları!