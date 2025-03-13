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Haberler Yaşam Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:30

Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

2025 Tıp Bayramı mesajları ve kutlama sözleri bu özel gün öncesinde gündemdeki yerini aldı. Sağlık çalışanlarının değerini ifade eden ve onlara teşekkürlerini sunmaya fırsat arayanlar için kutlanan bu özel günde doktorlar, hemşireler ve tüm tıp alanı çalışanları için özel etkinlikler düzenleniyor. Peki; Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez ne zaman kutlandı, 14 Mart'ta mı? İşte, tarihçesi...

Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Tıp Bayramı ne zaman kutlanıyor sorusuna yanıt arayanlar arama motorlarına yöneliyor. Sağlığın emanet edildiği bu alan tüm dünyada üzerine en çok çalışılan ve emek verilen alanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu noktada şimdiden sevdiklerinin bayramını kutlamak isteyenler Tıp Bayramı mesajlarını incelemeye başladı.

Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

Tıp Bayramı her yıl 14 Mart tarihinde kutlanıyor. Ulusal günler arasında yer alan bu tarih ilk kez 1919 yılında tıp öğrencileri tarafından kutlanmıştır.

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Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

14 Mart 1827'de, II. Mahmud döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhane, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur.

Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI 2025

"İnsan sağlığı için fedakârca çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, emekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve başarıyla nice yıllara!"

"Ömrünü insan hayatına adayan, şifa dağıtan, gece gündüz demeden çalışan kıymetli sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, her gününüzün değeriniz kadar özel olmasını diliyorum."

Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Bir doz sevgi, iki doz sabır ve bolca fedakârlıkla çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum! Siz olmasanız ne yapardık?"

"Hastalarınıza sadece ilaç değil umut da veren, hayat kurtaran elleriniz hiç yorulmasın! Tüm doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim."