Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

Bir doz sevgi, iki doz sabır ve bolca fedakârlıkla çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum! Siz olmasanız ne yapardık?"

"Hastalarınıza sadece ilaç değil umut da veren, hayat kurtaran elleriniz hiç yorulmasın! Tüm doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim."