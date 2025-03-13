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Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
10:30
Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez hangi yıl kutlandı? 2025 Tıp Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
2025 Tıp Bayramı mesajları ve kutlama sözleri bu özel gün öncesinde gündemdeki yerini aldı. Sağlık çalışanlarının değerini ifade eden ve onlara teşekkürlerini sunmaya fırsat arayanlar için kutlanan bu özel günde doktorlar, hemşireler ve tüm tıp alanı çalışanları için özel etkinlikler düzenleniyor. Peki; Tıp Bayramı ne zaman, ilk kez ne zaman kutlandı, 14 Mart'ta mı? İşte, tarihçesi...