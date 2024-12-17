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Haberler Yaşam TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 17:41 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:41

TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada Orkun Uslu isimli şahsın kullandığı otomobil aynı yönden giden Muhammet Akbaş'ın kullandığı tıra arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 2 arkadaşın ölümünde neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Uslu'ya 45 yıl hapis cezası istendi.

DHA
TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!

Feci Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden alkollü sürücü Orkun Uslu'nun kullandığı plakalı otomobil, aynı yöne giden 44 yaşındaki Muhammet Akbaş'ın kullandığı tıra arkadan çarptı.

TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Orkun Uslu yaralandı, arkadaşları Serdar Küçük (30) ve arka koltukta oturan Salih Çil (29) hayatını kaybetti.

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TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!

Sürücü Orkun Uslu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Uslu hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü.

TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!

Duruşmada tutuklu sanık Orkun Uslu ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tanık tır şoförü Muhammet Akbaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!

"UYAN KARDEŞİM"

Tanık olarak dinlenen tır şoförü Muhammet Akbaş, "Aracın arkasında bir anda çarpma sesi duydum. Durduğumda bir aracın dorsemin altına girdiğini gördüm ve 112'yi aradım.

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