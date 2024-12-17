Haberler
Yaşam
TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
17:41
TIR’a arkadan çarpıp 2 arkadaşın ölümüne sebep olmuştu: O şahıs için istenen ceza belli oldu!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada Orkun Uslu isimli şahsın kullandığı otomobil aynı yönden giden Muhammet Akbaş'ın kullandığı tıra arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 2 arkadaşın ölümünde neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Uslu'ya 45 yıl hapis cezası istendi.