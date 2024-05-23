TÖDER YKS-3 CEVAP ANAHTARI-SONUÇ GÖRÜNTÜLEME : TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı? Türkiye geneli sıralama tıkla-öğren!

TÖDER CEVAP ANAHTARI 2024 YAYINLANDI

Tüm Özel Eğitim Kurumları tarafından yapılan açıklama ile YKS-3 TYT,AYT deneme sınavı soruları ve cevap anahtarları internet adresinden erişime açıldı. Aşağıdaki ekrandan sınav sorularını ve cevaplarını öğrenebilirsiniz.