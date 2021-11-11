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Haberler Yaşam Tofaş'ın fiyatını duyanlar şaşırıyor! Gözü gibi baktığı arabasına galoşla biniyor
Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:04

Tofaş'ın fiyatını duyanlar şaşırıyor! Gözü gibi baktığı arabasına galoşla biniyor

Kadıköy'de yaşayan Sercan Deniz yaklaşık 4 sene önce yaşlı bir amcadan zor bela ikna edip alabildiği Tofaş Doğan SLX marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Deniz, aracı muayeneye bile çekici ile götürdüğünü belirterek otoparkta muhafaza ettiği aracını sadece hafta bir kez kullanıyor. Henüz 3 bin 482 kilometrede olan aracına galoşla biniyor. Satış için ilana koyduğu otomobiline biçtiği fiyatı görenler ise şaşkına dönüyor. İşte Sercan Deniz'in otomobiline biçtiği fiyat...

Tofaş’ın fiyatını duyanlar şaşırıyor! Gözü gibi baktığı arabasına galoşla biniyor

Kadıköy'de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkardı. İnternette ilanı görenler, Tofaş marka araç için istenen 200 bin TL'yi görünce şaşkınlık yaşadı. Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 482 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtti.

Tofaş’ın fiyatını duyanlar şaşırıyor! Gözü gibi baktığı arabasına galoşla biniyor

Tofaş otomobiline gözü gibi bakan Deniz, otomobilini Ümraniye'de bulunan bir İSPARK otoparkında tutuyor. Deniz, aracını haftada sadece bir gün hava alması ve rutubetli ortamdan ayrılması nedeniyle kısa süreliğine kullanıyor. Aracın koltuklarındaki naylonları dahi sökmeyen Deniz, aracına binerken ayakkabılarına da galoş geçiriyor. Sercan Deniz, otomobili muayeneye bile çekici ile götürüp geri getirdiğini ifade etti.

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Tofaş’ın fiyatını duyanlar şaşırıyor! Gözü gibi baktığı arabasına galoşla biniyor

"ARACI MUAYENESİNE BİLE ÇEKİCİYLE GÖTÜRDÜM"
Otomobil hakkında konuşan Sercan Deniz, "Beş yıl önce buldum. Beş yıl önce bu aracı satmaya niyetleri hiç yoktu. Yaşlı bir amca zaten sahibi. Bir sene geçti aradan. Tabii bu aralarda yokluyorum, satıyor musun, satmıyor musun diye. Hala satmadılar, satmadılar. Aradan dört sene geçti, dört sene sonra geçen sene haziran ayında aracı satmaya ikna edebildik. Aslında hala satmaya niyetleri yoktu ama sonunda biz ikna edebildik. Aracı satın aldım. Aracı satın aldığımda aracın muayenesi yoktu.

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Tofaş’ın fiyatını duyanlar şaşırıyor! Gözü gibi baktığı arabasına galoşla biniyor

Kullanılmayacak durumdaydı. Ben de çekme belgeye çıkartarak satış almak istemedim. Arabanın üzerindeki plakası orijinal TR'siz ilk plakası duruyor. Çekme belgeye çıkarıldığı zaman bu tip şeylerde plakalar teslim ediliyor. Sonradan muayene yaptırıldıktan sonra plaka basım işi yapılıyor. Bundan dolayı ben hiç şey yapmadım. Çekme belgeye çıkartmadım arabayı. Araba trafiğe çıktığı günden bugüne kadar kesinlikle çekmeye çıkmadı.

Tofaş’ın fiyatını duyanlar şaşırıyor! Gözü gibi baktığı arabasına galoşla biniyor

İlk alınış faturaları, kitapçıkları yedek anahtarları orijinal her şeyi duruyor. Şu anda mevcutta var. Araçta bu zamana kadar kesinlikle en ufak bir hasar darbe söz konusu olmamış. Herhangi bir boyası, değişeni yok aracın. Aracı muayenesine bile çekiciyle götürdüm. Zaten çekiciyle teslim aldım bütün bakımlarını yaptırdım" dedi.

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