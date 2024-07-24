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TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat'ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
23:43
TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat'ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!
Tokat son dakika depremi ile gündeme geldi. Afad ve Kandilli canlı verileri ile son dakika depremleri anlık olarak paylaşılıyor. İrili ufaklı depremlerin sıklıkla yaşandığı günlerde bir deprem haberi de Tokat'ın Sulusaray ilçesinden geldi. Peki, Tokat'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli son dakika depremleri!