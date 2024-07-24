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Haberler Yaşam TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat'ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:43

TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat'ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!

Tokat son dakika depremi ile gündeme geldi. Afad ve Kandilli canlı verileri ile son dakika depremleri anlık olarak paylaşılıyor. İrili ufaklı depremlerin sıklıkla yaşandığı günlerde bir deprem haberi de Tokat'ın Sulusaray ilçesinden geldi. Peki, Tokat'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli son dakika depremleri!

TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat’ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!

Tokat son dakika deprem haberi ile sarsıldı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları yakından takip ediyor. Peki, Tokat'ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? Başka illerde hissedildi mi?

TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat’ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!

SON DAKİKA TOKAT DEPREM!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Tokat Sulusaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre işte depremin ayrıntıları;

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TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat’ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!

AFAD DEPREM

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-07-24
Saat:23:20:13 TSİ
Enlem:40.04889 N
Boylam:36.04444 E
Derinlik:7 km

TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat’ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TOKAT DEPREM SON DAKİKA | Tokat’ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son dakika depremleri!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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