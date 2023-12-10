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Haberler Yaşam Tokat'ta korkunç manzara: 5 kişi öldü!
Giriş Tarihi: 10.12.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 09:56

Tokat'ta korkunç manzara: 5 kişi öldü!

Tokat'ta feci bir kaza yaşandı. 30 yaşındaki Ahmet Özkul'un kullandığı minibüs, kamyona arkadan çarptı. Minibüsteki 5 kişi kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.

Tokat’ta korkunç manzara: 5 kişi öldü!

Yürekleri yakan kaza sabaha karşı Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde yaşandı.

Tokat’ta korkunç manzara: 5 kişi öldü!

Ahmet Özkul'un kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

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Tokat’ta korkunç manzara: 5 kişi öldü!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tokat’ta korkunç manzara: 5 kişi öldü!

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile Arif Karamemiş (41), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40) ve kimliği belirlemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Tokat’ta korkunç manzara: 5 kişi öldü!

Kamyon sürücüsü K.D. ise gözaltına alındı.

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