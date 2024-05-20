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Haberler Yaşam Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”
Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 06:56

Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesine bırakılan sandığın patlaması sonucu yaralanan 5'i jandarma 7 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralı jandarmalardan birinde uzuv kaybı olduğu öğrenildi. Olayın arkasından kıskançlık ve intikam çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin sorgusu sürüyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”

Olay önceki akşam saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”

Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), bağ evlerinin bahçesinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu.

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Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”

Bölgeye jandarma ekipleri giderken, içinde piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olan sandık büyük bir gürültü ile patladı.

Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”

Olayda Sefa Can Karaçoban ve babası Ahmet Karaçoban (63), ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) ağır yaralandı.

Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, soruşturma başlatan Jandarma ekipleri olayla ilgili İsmail G. ve arkadaşı Turgay Ö.'yü Samsun'da gözaltına aldı.

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