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Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”
Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
06:56
Tokattaki patlamanın altından çeyiz sandıklı intikam çıktı! “Paketin var git aç”
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesine bırakılan sandığın patlaması sonucu yaralanan 5'i jandarma 7 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralı jandarmalardan birinde uzuv kaybı olduğu öğrenildi. Olayın arkasından kıskançlık ve intikam çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin sorgusu sürüyor.