TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

İstanbul'daki projede kira ücretleri konutların oda sayısına göre belirlenecek. Buna göre 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 daireler 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL, 4+1 daireler ise 18 bin TL başlangıç fiyatıyla kiraya verilecek.

Konutlarda oturma süresi üç yıl olacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yeni kiracılar kura çekimiyle seçilecek.