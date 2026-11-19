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TOKİ 1.071 kiralık konut için kura tarihi gözler açıklamalarda! İstanbul kiralık konut kuraları ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.11.2026 07:02
TOKİ 1.071 kiralık konut için kura tarihi gözler açıklamalarda! İstanbul kiralık konut kuraları ne zaman?
İstanbul'da 1.071 kiralık konut için 14-25 Eylül 2026 tarihlerinde alınan başvurular tamamlandı. TOKİ, hak sahiplerini kura yöntemiyle belirleyecek. Kura çekimi ve ilk teslimatların kasım ayında yapılması planlanıyor. Peki, TOKİ kiralık konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?