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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:50

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl?

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor! İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun gibi pek çok şehirde hayata geçirilecek olan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı toplu konut projesi için çalışmalar hız kazandı. Bakan Kurum'un yaptığı açıklamalarla detayları netleşen proje, düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler, uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları başladı mı, başvurular nasıl yapılacak, şartları neler? İşte, ödeme planı ve başvuru süreci hakkında detaylar.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 bin konut projesi kapmasında Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut seferberliğine başlatıyor. Düşük gelirli aileleri ev sahibi yapmak amacıyla 81 ilde, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler çeşitli ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili detaylı açıklamalar Bakan Kurum'dan geldi. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, TOKİ başvuru süreci ve tüm detaylar.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri açıklandı. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl?

TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl?

"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli,

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU 2025: 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl?

İHALE TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

İHALE TARİHLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

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