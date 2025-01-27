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Haberler Yaşam TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:42

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?

Ev sahibi olmak isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 bin sosyal konut projesini hayata geçiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 81 ilde uygulanacak olan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunuluyor. İhale takviminin açıklanmasının ardından, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarihleri, başvuru şartlarını ve ödeme planlarını merak ediyor. Peki, TOKİ'nin 250 bin konut projesine başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve ödeme planı detayları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?

TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında sosyal konut ihaleleri hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki taahhütlerimizi yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle dar gelirli vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturuyoruz. İlk ihalemizi Kasım'da gerçekleştirdik, sözlerimizi tutmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine nasıl ve nereden başvurulur? İşte ayrıntılar...

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?

TOKİ 250 BİN KONUT İHALE TAKVİMİ BELLİ OLDU!
250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale tarihleri açıklandı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdürüyor.

Yatay ve yerel mimari anlayışla inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilecek. Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri de aktif olarak kullanılacak. Bu dev proje, sürdürülebilir ve iklim dostu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?

81 İLDE HAYATA GEÇECEK
Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlar inşa edilecek. 81 ili kapsayacak projeye ilişkin TOKİ'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde; sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevreye duyarlı malzemeler kullanılacak. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri yer alacak" ifadelerine yer verildi.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin kapsamı hakkında sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

88 bin 743 konutun ihalesinin tamamlandığını belirten Bakan Kurum, projede hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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