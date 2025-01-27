TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?

TOKİ 250 BİN KONUT İHALE TAKVİMİ BELLİ OLDU!

250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale tarihleri açıklandı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdürüyor.

Yatay ve yerel mimari anlayışla inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilecek. Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri de aktif olarak kullanılacak. Bu dev proje, sürdürülebilir ve iklim dostu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

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