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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
13:42
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler, ödeme planı belli oldu mu?
Ev sahibi olmak isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 bin sosyal konut projesini hayata geçiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 81 ilde uygulanacak olan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunuluyor. İhale takviminin açıklanmasının ardından, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarihleri, başvuru şartlarını ve ödeme planlarını merak ediyor. Peki, TOKİ'nin 250 bin konut projesine başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve ödeme planı detayları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler.