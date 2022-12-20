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Haberler Yaşam TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 14:17

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri son dakika olarak açıklandı. En çok başvuru alan iller arasında yer alan Adana evleri, Ocak 2023'te sahiplerini bulacak. 2+1 ve 3+1 emekli, gazi yakını, genç, engelli ve diğer türdeki kuralar çekilecek. İmamoğlu, Kozan, Merkez, Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde toplamda 6 bin 356 ev, çekilecek kurayla sahibinin olacak. "TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bu sebeple araştırılıyor. Peki, TOKİ Adana kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? İşte detaylar…

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından uzun süredir soruluyordu. TOKİ kura 5. etap tarihleri belli oldu ve içerisinde Adana da yer alıyor. Ocak 2023'te 6 binden fazla ev, hak sahibinin olacak. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar...

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Adana kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

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TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Adana TOKİ kura çekimi 10 - 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği henüz belli olmadı.

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ ADANA EVLERİ NELERDE?

1 – İmamoğlu 500

2 – Kozan 500

3 – Merkez 4.100

4 – Sarıçam 800

5 – Tufanbeyli 156

6 – Yumurtalık 300

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Adana kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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