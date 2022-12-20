Haberler Yaşam TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 14:17

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ Adana kura çekimi tarihleri son dakika olarak açıklandı. En çok başvuru alan iller arasında yer alan Adana evleri, Ocak 2023'te sahiplerini bulacak. 2+1 ve 3+1 emekli, gazi yakını, genç, engelli ve diğer türdeki kuralar çekilecek. İmamoğlu, Kozan, Merkez, Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde toplamda 6 bin 356 ev, çekilecek kurayla sahibinin olacak. "TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bu sebeple araştırılıyor. Peki, TOKİ Adana kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? İşte detaylar…