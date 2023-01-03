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Haberler Yaşam TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 07:46

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. 250 bin sosyal konut kura takvimine göre 3 Ocak bugün Ankara kurası yeni ilçelerde devam ediyor. Toplamda 18 bin 450 konut hak sahiplerini buluyor. Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde yürütülen İlk Evim projesi sonuçlar canlı yayın ardından sistemde yerini alıyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ Ankara kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Ankara kura çekimi canlı izle ekranı…

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılıyor. Kura takvimine göre 3 Ocak 2023 bugün yeni ilçelerde kura çekilişi devam ediyor. İlk Evim projesi Bakan Kurum'un açıklamasına göre 2 yılda tamamlanacak. TOKİ kura sonuçları canlı yayın ardından sistemdeki yerini alıyor. Başkentte kuralar 12 Ocak tarihine kadar devam edecek. İşte, Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle…

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başladı.

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TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Ankara TOKİ kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

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