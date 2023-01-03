Haberler Yaşam TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 07:46

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA LİSTESİ 2023 | Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. 250 bin sosyal konut kura takvimine göre 3 Ocak bugün Ankara kurası yeni ilçelerde devam ediyor. Toplamda 18 bin 450 konut hak sahiplerini buluyor. Ankara TOKİ kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde yürütülen İlk Evim projesi sonuçlar canlı yayın ardından sistemde yerini alıyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ Ankara kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Ankara kura çekimi canlı izle ekranı…