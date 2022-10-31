TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konut başvuruları tamamlandı. Arsa projesi için araştırmalar başladı. TOKİ arsa başvurusu ne zaman bitiyor, bitti mi, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından yapılan açıklamaya göre başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruların bitişiyle birlikte sonuçları öğrenecek. İlk Evim arsa listesi, fiyatları, ödeme planı ve başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, TOKİ arsa başvurusu son tarih ne zaman? İşte, 2022 TOKİ arsa başvuru e devlet ekranı!