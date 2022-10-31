TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

TOKİ ARSA, KONUT PROJELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan gelen açıklama şöyle:

"Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıld. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi.