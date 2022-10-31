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Giriş Tarihi: 31.10.2022 23:35 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 23:35

TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konut başvuruları tamamlandı. Arsa projesi için araştırmalar başladı. TOKİ arsa başvurusu ne zaman bitiyor, bitti mi, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından yapılan açıklamaya göre başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruların bitişiyle birlikte sonuçları öğrenecek. İlk Evim arsa listesi, fiyatları, ödeme planı ve başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, TOKİ arsa başvurusu son tarih ne zaman? İşte, 2022 TOKİ arsa başvuru e devlet ekranı!

TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

TOKİ arsa başvurusu e devlet ekranı üzerinden devam ediyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında konut başvuruları tamamlandı. TOKİ arsa listesi, fiyatları, başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeye göre kendi evini yapmak isteyenler için altyapılı arsalar 81 ilde satışa sunulacak. TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. İşte, İlk Evim arsa başvuruları son tarih ve arsa ödemeleri hakkında merak edilenler…

TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci tamamlanıyor!

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları, e devlet üzerinden gerçekleşecek. 500 TL tutarındaki başvuru ücreti, Ziraat Bankası Şubelerinden yatırılabilecek.

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2022 TOKİ ARSA YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MÜSTAKİL ARSA :Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.
MÜŞTEREK ARSA:Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa

TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

TOKİ ARSA, KONUT PROJELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan gelen açıklama şöyle:

"Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıld. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi.

TOKİ arsa başvuru son tarih ne zaman? 2022 TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı! İlk Evim arsa listesi, fiyatları, şartları ve ödeme planı

İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız. Sosyal konutlarımızın inşaasına 25 Ekim'de başlıyoruz.

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