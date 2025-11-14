TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA 2025 | TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2025 sosyal konut başvuruları için sonuç açıklama süreci yakından takip ediliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. İşte TOKİ başvuru sonuçlarını kontrol edebileceğiniz yöntemler ve açıklama takvimi.