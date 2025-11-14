Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 23:46

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E-DEVLET 2025 | TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2025 dönemi için yapılan başvuruların ardından hak sahipleri, sonuç sorgulama sürecini takip ediyor. TOKİ başvuru sonucu sorgulama ekranı üzerinden, adaylar başvurularının durumunu kolayca kontrol edebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2025 sosyal konut başvuruları için sonuç açıklama süreci yakından takip ediliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. İşte TOKİ başvuru sonuçlarını kontrol edebileceğiniz yöntemler ve açıklama takvimi.

TESLİMLER 2027'DE BAŞLAYACAK

Kura sonrası hak sahipliği kazanan vatandaşlara konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Teslimatlar, inşaat süreçlerine göre etap etap gerçekleştirilecek. TOKİ, projenin amacı doğrultusunda dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasını hedeflediğini açıkladı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında kura takvimi de açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden eş zamanlı olarak duyurulacak.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Projeye başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. TOKİ yetkilileri, sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütüleceğini ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini ifade etti.

